Comienza el curso en la casa de la Juventud de Xàtiva: cursos de valenciano e información sobre el Bono Alquiler Joven 2026

La Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Xàtiva ha puesto en marcha diversas actividades y convocatorias dirigidas principalmente al público joven, con propuestas relacionadas con la formación, el ocio y el acceso a la vivienda.

Entre las iniciativas destaca la apertura de las inscripciones para los cursos de preparación del C1 y C2 de valenciano, una propuesta formativa que contará con 20 horas de formación, 15 de carácter presencial y 5 de trabajo autónomo. Los cursos se desarrollarán del 7 de septiembre al 10 de octubre. El curso de preparación del C1 se impartirá los lunes y miércoles, de 17:30 a 19:00 horas, mientras que el de C2 tendrá lugar los martes y jueves, de 17:00 a 18:30 horas. El precio es de 70 euros sin Carnet Jove y de 60 euros para las personas que dispongan de este carnet. Las plazas son limitadas.

Las personas interesadas pueden obtener más información y formalizar su inscripción a través de la Casa de la Juventud, en el telfono 962 274 342 o en el correo electrónico joventut@ayto-xativa.es.

Por otra parte, la Casa de la Juventud ha abierto las inscripciones para el viaje a PortAventura, que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre, con salida en autobús desde Xàtiva. El viaje incluye el transporte, una noche de alojamiento en un hotel dentro del Resort PortAventura, desayuno, entradas a PortAventura durante dos días, entrada a Ferrari Land durante un día y seguro de viaje. Los precios son de 125 euros para adultos en habitación triple o cuádruple; 70 euros para menores de 12 años que viajen con dos personas adultas; 140 euros por persona en habitación doble, y 275 euros para adultos en habitación individual. Las personas titulares del Carnet Jove dispondrán de un descuento de 10 euros.

Las inscripciones para el viaje permanecerán abiertas hasta el 1 de octubre. Para reservar la plaza es necesario aportar 10 euros en efectivo en la agencia. La inscripción se puede realizar a través del formulario habilitado por la organización.

Finalmente, la Casa de la Juventud también ha difundido información sobre el Bono Alquiler Joven 2026, una ayuda destinada a facilitar el acceso de la población joven a la vivienda. Las personas de hasta 35 años pueden optar a una ayuda directa de hasta 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses para el alquiler de una vivienda o de una habitación en la Comunitat Valenciana.

El plazo de solicitud está abierto del 24 de agosto al 11 de septiembre de 2026. La tramitación se puede realizar a través de la sede electrónica de la Conselleria o presencialmente en la Oficina XALOC de Xàtiva, ubicada en el Edificio Renfurbis, en la avenida Ausiàs March, 4b.

Para obtener más información sobre el Bono Alquiler Joven y recibir asesoramiento en la Oficina XALOC, es necesario solicitar cita previa. El teléfono de información es el 960 073 937.

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"Con estas propuestas, la Casa de la Juventud continúa ofreciendo recursos, actividades y oportunidades dirigidas a las personas jóvenes de Xàtiva, combinando formación, alternativas de ocio e información sobre los recursos públicos disponibles", exponen desde el Ayuntamiento.