Compromís critica la baja aplicación del plan de inversiones de la Diputació en l'Alcúdia de Crespins

El grupo municipal de Compromís per l'Alcúdia de Crespins ha criticado la "baja" aplicación del Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València en la localidad. Según expone la formación valencianista, de los 1.458.691,31 € concedidos por el plan de la Diputació en el pueblo, "solo se han presentado proyectos por valor de 814.244,00 € y de estos, solo se han adjudicado 94.363,53 € que suponen un triste 6,5% del total". "Esta situación puede suponer la pérdida de parte de unos fondos muy interesantes para nuestro pueblo", aseguran desde Compromís.

El portavoz del grupo municipal, Pepe Garrigós, ha indicado que “la información es del propio portal web del Pla Obert, donde se puede comprobar que de los 220 beneficiarios, entre municipios y mancomunidades, nuestro pueblo se sitúa en el vagón de cola en el lugar 197. Pueblos más pequeños y con menos recursos que el nuestro han adjudicado el total de las obras o prácticamente todas. Creemos que el equipo de gobierno más caro que ha tenido nunca nuestro pueblo no está actuando con la diligencia que se merece la ciudadanía.”

La regidora Amparo Albalat ha declarado que “también nos preocupa el contenido de los proyectos presentados. Echamos de menos un proyecto de pueblo. Las propuestas del equipo de gobierno se concentran en mejora de calles o parques y jardines, pero no se pueden ignorar las prioridades de la gente. Tenemos un grave problema de acceso a la vivienda en nuestro pueblo y se podrían aprovechar parte de los fondos para hacer vivienda pública asequible. Se podría invertir en el polígono para atraer empresas o en adaptar nuestras calles al cambio climático", propone la regidora de Compromís per l'Alcúdia de Crespins.

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El Grupo Municipal Compromís considera que el equipo de gobierno "está perdiendo una oportunidad de garantizar un mejor futuro para nuestro pueblo". “Podemos perder financiación y perder la oportunidad de actuar en sectores estratégicos y llevar a cabo las políticas que mejoran la vida de las personas. Esperamos que el equipo de gobierno se ponga las pilas y se gane el sueldo. No se puede permitir que se pierda dinero y, sobre todo, que los proyectos presentados no sean útiles para resolver los grandes problemas de la ciudadanía. Si les hacen falta ideas o necesitan apoyo tendrán que hablar con la oposición, tenemos experiencia y capacidad como demostramos en el gobierno. La parálisis actual y el cierre del equipo de gobierno no llevan a ningún lugar”, concluyen desde Compromís per l'Alcúdia de Crespins.