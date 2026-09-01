Detenidos por tráfico de drogas en los Moros y Cristianos de Ontinyent: "El coche olía mucho a marihuana"

La ciudad de Ontinyent volvió a verse literalmente invadida por la celebración de la edición 2026 de los Moros y Cristianos, pese a la influencia del tiempo que obligó a cancelar la multitudinaria interpretación de "Chimo", por ejemplo. En un escenario de este tipo, la presión humana registrada en el municipio se incrementa de forma exponencial. Y también aparecen conductas de todo tipo. De ahí que los cuerpos de seguridad del Estado implementen planes de seguridad específicos para este tipo de eventos masivos.

Así ocurrió en la última edición de los Moros y Cristianos de la capital de la Vall d'Albaida. Agentes de Policía Nacional detuvieron el pasado 21 de agosto en Ontinyent a dos varones, de 19 y 38 años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras localizar en el vehículo en el que viajaban diversas sustancias estupefacientes.

"Los arrestos se produjeron en el marco del dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional con motivo de las Fiestas de Moros y Cristianos celebradas en el municipio, a fin de garantizar la seguridad de todos los participantes en la misma y prevenir la comisión de delitos", exponen desde el Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

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Las mismas fuentes añaden que "los agentes observaron un vehículo sospechoso, con una mujer al volante y dos varones en los asientos traseros, y le dieron el alto, percibiendo como del interior emanaba un fuerte olor a marihuana. Tras bajar a los ocupantes del mismo, registraron el interior, donde localizaron dos neceseres, que contenían en total unos 36 gramos de marihuana, alrededor de 26 de hachís, 0,69 gramos de cocaína, una navaja y 111 euros en efectivo. Los policías intervinieron la sustancia estupefaciente y detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial".