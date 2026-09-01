La Diputació invierte 250.000 euros en mejorar la seguridad vial del Camí Assagador entre l'Alcúdia de Crespins y Canals

El Camí Assagador, que une los municipios de l'Alcúdia de Crespins y Canals, será renovado de manera integral mediante unas obras de mejora que ya han salido a licitación y que se financiarán con una subvención de 250.000 euros de la Diputació de València. La actuación permitirá renovar el firme, solucionar los problemas de drenaje, instalar alumbrado solar y nueva señalización, y reforzar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores.

El ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha sacado a licitación las obras de un camino que comparte titularidad con el consistorio de Canals, con una aportación provincial de 250.000 euros que financia también la redacción técnica del proyecto y la dirección de los trabajos.

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, destaca que “esta actuación permite mejorar de forma integral las condiciones de un camino que cumple una doble función, al dar servicio al tráfico local y formar parte de un itinerario utilizado también por peatones y ciclistas”.

“Nuestro objetivo es mejorar la seguridad de todos los usuarios, actuando sobre el firme, el drenaje, la iluminación y la señalización, y hacerlo además en una vía que constituye un punto de conexión entre l'Alcúdia de Crespins y Canals”, señala Mazzolari, quien pone en valor “la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos para dar respuesta a necesidades concretas de los municipios y mejorar sus infraestructuras”.

Por su parte, el alcalde de l'Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna, explica que “con esta actuación no solo damos respuesta a una necesidad que el municipio arrastra desde hace tiempo, sino que también completamos y ponemos en valor una ruta ciclopeatonal que es cada vez más utilizada".

Renovación del firme, iluminación y señalización

El proyecto contempla la rehabilitación integral del firme para corregir los baches, grietas e irregularidades que presenta actualmente el camino. Los trabajos incluirán el fresado y la restitución de la capa de rodadura, además de actuaciones destinadas a solucionar los puntos de acumulación de agua que dificultan la circulación durante los episodios de lluvias intensas.

La intervención incorporará también una red de farolas solares para dotar de iluminación a un recorrido que actualmente carece de ella en prácticamente todo el tramo. Asimismo, se renovará la señalización horizontal y vertical con el fin de ordenar la circulación y mejorar la convivencia entre vehículos, peatones y ciclistas, además de habilitar zonas de arcén que contribuyan a aumentar la seguridad de los usuarios.

Una ruta ciclopeatonal entre ambos municipios

Por el Camí Assagador discurre una ruta ciclopeatonal que comienza en el Naixement del Riu Sants y llega hasta la zona del polideportivo de Canals, donde enlaza con el carril bici existente. Las obras permitirán mejorar el tramo final de este itinerario, ejecutado en 2024, y adecuarlo para su utilización en mejores condiciones de seguridad.

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El camino discurre por el límite entre los dos términos municipales, con su eje central como línea divisoria entre l'Alcúdia de Crespins y Canals. La actuación permitirá así mejorar una infraestructura compartida que, además de dar servicio al tráfico local, forma parte de un itinerario de conexión entre las dos localidades.