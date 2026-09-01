La dirección del IES Isabel-Clara Simó confirma que el Ayuntamiento no les consultó sobre la encuesta del cambio de nombre

Ha sido una de las polémicas del verano en materia educativa. El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins promovió de forma unilateral una encuesta -con cinco opciones diferentes- para "cambiar" el actual nombre del instituto Isabel-Clara Simó. Y desde la dirección confirmaron ayer que todo el proceso se ha coordinado sin tener en cuenta a ningún actor del centro educativo: ni la dirección ni el Consejo Escolar han sido consultados. La actual denominación del complejo educativo fue aprobada en 2020 y entonces contó con el apoyo de los representantes del Partido Popular.

Gabriela Reig es la actual directora del IES Isabel-Clara Simó de l'Alcúdia de Crespins, que hoy vuelve a acoger alumnos. Ayer atendió a Levante-EMV y confirmó lo ocurrido: "Nosotros no hemos recibido de forma oficial ninguna propuesta de cambio de nombre. Lo único que sabemos, y es por los medios de comunicación, que el Ayuntamiento ha hecho una encuesta. No nos ha llegado propuesta alguna, ni nos han explicado lo que quieren, no nos lo han dicho al centro ni al Consell Escolar ni al Consell Escolar municipal. Sabemos que hoy (ayer para el lector) finaliza el plazo para votar. Estamos esperando a ver si tienen una propuesta en firme. Si es así, la analizaremos. Pero remarco que nadie nos ha dicho nada".

"En el instituto no nos hemos planteado ningún nombre. Queremos que la población esté contenta con la denominación del centro, eso está claro. Cualquier propuesta será considerada. Cabe recordar que el nombre se puso en el año 2019 y se aprobó por mayoría en el Consell Escolar del centro y en el Consell Escolar Municipal. Como director del instituto puedo decir que de manera formal si llega una propuesta será valorada. Cuando elegimos el actual nombre pedidos al Ayuntamiento y a entidades sociales si había otras propuestas. Elegimos el nombre de Isabel-Clara Simó porque creemos que estaba totalmente justificado".

A su vez, Reig confirmó que "el nombre de un centro lo elige el propio centro. Cualquier propuesta será estudiada y debe pasar por el Consell Escolar primero y el Consell Escolar Municipal después. El siguiente paso sería ir a la conselleria de Educación".

Desde este verano

El "polémico" cambio del nombre del centro a través de una encuesta ciudadana se conoció este verano. A principios de agosto, el alcalde de l’Alcúdia de Crespins, Javier Sicluna, atendió a este diario y mostró sus intenciones y confianza en que el Consell Escolar del IES Isabel-Clara Simó acepte el cambio de nombre que ha promovido el equipo de gobierno del PP a través de una encuesta ciudadana.

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Cabe recordar que fue en el año 2020 -al poco de fallecer la reconocida escritora alcoiana- cuando la propia comunidad educativa propuso el nombre de Isabel-Clara Simó, que se aprobó por unanimidad en el consejo. Y la polémica se extanció más allá de la comarca de la Costera. En Alcoi se movilizaron contra la retirada del nombre de la escritora. Las escritoras de la comarca de la Vall d'Albaida también salieron en defensa de su nombre. Algo que tammbién hicieron en el Comtat y la Costera. Y entidades locales como Amics de la Costera definieron la iniciativa como "censura".