La Escola de Ciclisme d'Ontinyent regresa a la competición con diversos podios en el I Trofeo Villa de Chiva

Después del paréntesis estival, la Escola de Ciclisme d'Ontinyent ha retomado la competición con su participación en el I Trofeo Villa de Chiva, una prueba organizada por el Club Ciclista Arco Iris Chiva. La competición se desarrolló sobre un circuito urbano por las calles del centro de la localidad de la comarca de la Hoya de Buñol, con un recorrido muy revirado, numerosos giros y diferentes tramos de subida. Un trazado que exigió a los jóvenes ciclistas una gran capacidad técnica y de concentración y que, al mismo tiempo, representa una excelente oportunidad de aprendizaje y formación de cara al futuro.

Ciclistas de la Escola de Ontinyent en el Trofeo Villa de Chiva. / Escola Ciclisme Ontinyent

En la prueba de Gymkana, en categoría de Promesas, Erik Mollà finalizó en quinta posición, mientras que Kendall López y Maties Mestre se situaron entre los quince primeros clasificados. En categoría Infantil, Tono Selva consiguió una plaza dentro del Top 10, en una prueba en que también participaron Nicolás Sanz, Pau Vallés, Alejandro Pulgarín y Jaume Beneyto.

En cuanto a la prueba en línea, en categoría de Promesas de segundo año, Erik Mollà y Maties Mestre consiguieron la cuarta y quinta posición, respectivamente. En categoría femenina, Kendall López consiguió la victoria, subiendo al primer peldaño del podio.

En Alevines de primer año, la Escola de Ontinyent volvió a conseguir buenos resultados con Hugo Felipe, tercero clasificado, y Teo Soriano, cuarto. En categoría femenina, Vera Mollà finalizó en tercera posición. En Alevines de segundo año, Marc Beneyto se situó dentro del Top 10, mientras que Josep González finalizó en decimocuarta posición. En la categoría de Infantiles de primer año, Alejandro Pulgarín consiguió la tercera posición, mientras que Nicolás Sanz finalizó séptimo.

Finalmente, en Infantiles de segundo año participaron Jaume Beneyto, Pau Vallés y Tono Colorado. Hay que destacar especialmente la actuación de Jaume Beneyto, que consiguió la segunda posición después de protagonizar una carrera muy luchada durante toda la prueba.

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Desde la Escola de Ciclisme d'Ontinyent se valora "muy positivamente" el retorno a la competición, tanto "por los resultados conseguidos como, especialmente, por el aprendizaje y la experiencia acumulada por los jóvenes ciclistas en un circuito técnico y exigente". La Escola continúa así con su apuesta por la "formación deportiva y personal de los más jóvenes a través del ciclismo, combinando competición, aprendizaje y goce de la bicicleta".