Jorge Rodríguez fija como retos culminar la transformación de la ciudad e impulsar proyectos estratégicos

El Ayuntamiento de Ontinyent inicia este 1 de septiembre un nuevo curso político con una agenda marcada por el impulso a los grandes proyectos estratégicos, el desarrollo del nuevo plan de vivienda y la continuidad de las actuaciones de mejora urbana en los barrios, con el objetivo de continuar transformando la ciudad y reforzando la calidad de vida de la ciudadanía. Así lo ha destacado el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, quien ha hecho balance de las principales actuaciones impulsadas durante los últimos meses y ha avanzado las prioridades municipales para los próximos meses.

Rodríguez exponía que actualmente "continúan en marcha actuaciones tan relevantes como la construcción de las nuevas viviendas de la Vila, la remodelación del parque Mestre Ferrero, las obras de la calle de la Pelota o el proyecto de las viviendas destinadas a Adiem en la Casa del Delme, entre otras muchas iniciativas". El alcalde incidía especialmente en la "necesidad de entender las inversiones públicas más allá de las cifras económicas", señalando que "solo entre los meses de junio y julio la ciudad ha puesto en funcionamiento o ha impulsado actuaciones que superan los 80 millones de euros de inversión acumulada, incluyendo la apertura del nuevo Hospital General de Ontinyent; la puesta en marcha de la nueva residencia de la Beneficencia; o la finalización de las obras del primer centro terapéutico especializado en trastorno del espectro autista de las comarcas centrales".

En cuanto a las actuaciones previstas, Rodríguez explicaba que durante este mes de septiembre continuará avanzando la puesta en funcionamiento del nuevo IES l'Estació, después de que el alumnado de Formación Profesional haya empezado el curso en el nuevo edificio. "Los trabajos continuarán con el desmontaje de las últimas aulas provisionales y la ejecución de las nuevas pistas deportivas, con la previsión que la totalidad del alumnado pueda iniciar el segundo trimestre del curso, después de las vacaciones de Navidad, en las nuevas instalaciones, culminando así una actuación que ha supuesto una inversión de cerca de 9 millones de euros". Otro de los proyectos destacados será el avance de las obras del nuevo Palacio de Justicia, "una infraestructura largamente reivindicada por la ciudad y que, después de mantener conversaciones con la consellera de Justicia durante las pasadas Fiestas de Moros y Cristianos, evoluciona según el calendario previsto, con finalización estimada durante el verano de 2027".

Jorge Rodríguez insistía en que "la acción de gobierno no se limita a los grandes proyectos, sino que también presta especial atención a las actuaciones cotidianas que afectan directamente el bienestar de la ciudadanía". En este apartado avanzaba nuevas inversiones en el centro ocupacional, donde se prevé una actuación de 700.000 euros antes de finalizar la legislatura, así como el desarrollo del programa de renovación de parques y zonas verdes, con una inversión de cerca de dos millones de euros que permitirá ejecutar 29 actuaciones repartidas en 26 espacios públicos diferentes.

La vivienda será otro de los grandes ejes del nuevo curso político, y en este sentido el alcalde recordaba la reciente adjudicación de la construcción de doce nuevas viviendas en la Vila, con una inversión superior a los tres millones de euros, y anunciaba la "próxima presentación del Plan de Vivienda de Ontinyent, un documento elaborado con la participación de entidades sociales, económicas y profesionales de la ciudad". El objetivo será impulsar "nuevas políticas municipales que favorezcan tanto la construcción como la rehabilitación de viviendas". Finalmente, el alcalde situaba también la "generación de ocupación de calidad" entre las grandes prioridades de los próximos meses, así como el refuerzo de la colaboración entre el mundo universitario y el tejido empresarial para continuar adaptando la formación a las necesidades del mercado laboral.

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Rodríguez reiteraba voluntad del gobierno de Ontinyent de "continuar trabajando en un modelo de gobierno que combina las grandes inversiones estratégicas con las actuaciones del día a día, puesto que, en Ontinyent, vivimos bien cuando todo importa", concluía.