Montaverner cierra las fiestas del 50 aniversario de los Moros y Cristianos con gran participación ciudadana

Montaverner ha puesto punto final a unas fiestas especialmente emotivas y multitudinarias, marcadas por la celebración del 50 aniversario de las Fiestas de Moros y Cristianos y por las tradicionales Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Loreto y el Santísimo Cristo de la Paciencia. Del 22 al 28 de agosto, el municipio de la Vall d'Albaida ha vivido una intensa semana festiva con una programación que ha combinado actos de Moros y Cristianos, celebraciones religiosas, música, cultura, pólvora, convivencia y numerosas actividades para todas las edades.

La edición de este año ha sido especialmente significativa al conmemorar medio siglo de Moros y Cristianos en Montaverner. A lo largo de las fiestas se ha homenajeado a las personas que hicieron posible el nacimiento de la fiesta y a todas las generaciones de festeros y festeras que han contribuido a mantenerla viva durante estos cincuenta años. Entre los actos conmemorativos han destacado la inauguración de la exposición «50 años de Moros y Cristianos en Montaverner», el homenaje a la Comparsa Morotuos, la única comparsa que se mantiene viva 50 años después, así como la Entrada de Bandas y la Embajada.

El momento más multitudinario llegó con la Gran Entrada de Moros y Cristianos, celebrada el 25 de agosto, que llenó las calles de música, color y pólvora. Las comparsas ofrecieron un espectacular desfile que sirvió también para recordar la trayectoria de la fiesta y su evolución a lo largo de cinco décadas. En esta entrada participaron miembros de comparsas ya extinguidas y miembros fundadores de otras comparsas como els Ben-Bons o els Buila. La Filà Mores Tuareg, como abanderada del bando moro de 2026, tuvo un protagonismo especial durante estas fiestas.

Otro de los momentos más emotivos fue el estreno de «Cor de la Vall», el nuevo himno de las Fiestas de Moros y Cristianos creado con motivo del 50 aniversario, con música de Vicent Coleto y letra de Teresa Sáez.

Tradición y devoción en las Fiestas Patronales

Las celebraciones también estuvieron marcadas por los tradicionales actos en honor a la Virgen de Loreto y el Santísimo Cristo de la Paciencia. El programa incluyó el traslado de la Virgen de Loreto, la ofrenda de flores y alimentos y la Misa Solemne, así como diferentes actos de homenaje a la patrona. Especialmente emotiva fue la jornada dedicada al Santísimo Cristo de la Paciencia, con la Misa Solemne, la cercavila de los festeros, la Gran Mascletà a cargo de la Pirotecnia Aitana y la tradicional procesión del Cristo, uno de los actos religiosos más esperados y sentidos por los vecinos y vecinas de Montaverner dada la belleza de la talla, recalcan desde el ayuntamiento.

Las fiestas se completaron con la Diana, las salvas en homenaje a los difuntos del pueblo, pasacalles, actuaciones musicales, actividades infantiles, cenas de hermandad, discomóviles y diferentes propuestas de convivencia. Como colofón, la Virgen de Loreto regresó a Colata, después de haber compartido las fiestas con sus fieles en Montaverner.

Jorge Boluda: «Ha sido una fiesta que quedará para siempre en la memoria de Montaverner»

El alcalde de Montaverner, Jorge Boluda, ha hecho un balance muy positivo de las celebraciones y ha destacado la gran participación ciudadana: «Hemos vivido unas fiestas extraordinarias, pero sobre todo hemos vivido unas fiestas muy nuestras. Este 50 aniversario nos ha permitido mirar atrás, recordar a quienes comenzaron esta aventura y comprobar que, cincuenta años después, los Moros y Cristianos continúan más vivos que nunca». Boluda ha querido agradecer la implicación de todas las personas que han hecho posible las celebraciones: «Quiero dar las gracias de todo corazón a los festeros y festeras, comparsas, familias, músicos, camareras, portadores, trabajadores municipales, voluntarios y a todas las personas que han participado en las fiestas. Y, especialmente, a todo el pueblo de Montaverner, porque una vez más ha demostrado que cuando llega la fiesta, Montaverner sale a la calle».

El alcalde ha subrayado también el valor de la tradición religiosa: «La Virgen de Loreto y el Santísimo Cristo de la Paciencia forman parte de los sentimientos más profundos de nuestro pueblo. Poder celebrarlos junto a un aniversario tan importante como los 50 años de los Moros y Cristianos ha hecho de estas fiestas una edición única».

Noticias relacionadas

Montaverner cierra así una semana que ya forma parte de su historia. Cincuenta años de Moros y Cristianos, tradición, devoción y fiesta compartida que dejan el listón muy alto y, sobre todo, el deseo de continuar haciendo historia durante muchos años más.