Ontinyent culmina la renovación de seis áreas de juegos infantiles con una inversión de más de 250.000 euros de la Diputació

El Ayuntamiento de Ontinyent está culminando los trabajos de renovación de seis áreas de juegos infantiles de la ciudad, una actuación financiada con una subvención de más de 250.000 euros de la Diputació de València dentro del Pla Obert de Inversiones 2024-2027, gestionado por el área de Cooperación Municipal que dirige Natàlia Enguix. Las intervenciones, que han permitido modernizar los espacios de juego del Pilar, la Inmaculada, el Xalet de les Boles, la Morereta, el parque Vicent Andrés Estellés y la urbanización de les Aigües, han consistido en la renovación integral de los pavimentos de seguridad, la instalación de nuevos juegos infantiles, la incorporación de elementos inclusivos y la mejora del mobiliario urbano.

Una de las principales novedades del proyecto ha sido la sustitución de los antiguos pavimentos de caucho por un nuevo sistema elaborado con materiales reciclados procedentes de envases, sobre el cual se ha instalado césped artificial, una solución que, según explicaba la regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, "ofrece una mejor integración paisajística, mayor calidad estética y continúa garantizando las condiciones de seguridad exigidas".

Además de renovar los juegos infantiles, las obras también han servido para mejorar otros elementos de los parques. En el caso del parque Vicent Andrés Estellés, se han sustituido todos los bancos existentes por nuevos modelos con respaldo, atendiendo una petición trasladada por los vecinos y vecinas del barrio durante una de las visitas municipales. Igualmente, en otros espacios se han reemplazado bancos deteriorados y se han introducido mejoras encaminadas a eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la accesibilidad en los espacios de juego. La regidora ponía especial énfasis en el carácter inclusivo de las nuevas instalaciones. "Siempre que las dimensiones del parque lo permiten procuramos incorporar juegos inclusivos para que todos los niños y niñas puedan jugar juntos y compartir los mismos espacios", señalaba.

La regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, explicaba que las actuaciones "están prácticamente finalizadas y todas las zonas estarán abiertas y disponibles para que las familias puedan volver a disfrutarlas con total normalidad". Según destacaba, "era una intervención muy necesaria para que desde el ayuntamiento hacemos un seguimiento continuo de todas las áreas infantiles y ya había espacios donde había que actuar tanto por el estado de los juegos como de los pavimentos". La inversión asciende a 251.832,33 euros y se ha ejecutado en tres lotes adjudicados a empresas especializadas. La responsable municipal incidía en que detrás de estas actuaciones "hay mucho más que el cambio de un columpio". "Muchas veces pensamos que simplemente se están sustituyendo unos juegos, pero la normativa actual nos obliga a garantizar todas las medidas de seguridad, y esto implica renovar completamente los pavimentos de absorción de impactos, adecuar los espacios e instalar elementos homologados. Es una actuación mucho más compleja del que aparenta", remarcaba.

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Este proyecto forma parte del plan municipal de renovación de las 29 áreas de juegos infantiles existentes en Ontinyent, elaborado después de un estudio técnico detallado que analizó el estado de conservación, la seguridad, la accesibilidad y las necesidades de cada uno de los espacios. La regidora agradecía el apoyo de la Diputació de València, destacando que "solo con recursos propios sería mucho más difícil abordar inversiones tan importantes, y gracias a esta colaboración podemos continuar mejorando la calidad de los espacios públicos que utilizan diariamente las familias". Finalmente, Sayo Gandia invitaba la ciudadanía a redescubrir estos espacios coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar. "Después de unas semanas en que algunos parques han estado sin juegos mientras se hacían las obras, ahora las familias ya pueden volver a disfrutar de estos espacios completamente renovados. Es un buen momento para que los niños y niñas se reencuentren con sus amigos y amigas antes de empezar las clases y puedan hacerlo en unas instalaciones más seguras, modernas y preparadas para continuar siendo puntos de convivencia en los barrios", concluía.