Más de 26.000 reservas en el Pou Clar de Ontinyent durante el verano

Ocurrió el pasado domingo 30 de agosto. Un hombre de 35 años de edad falleció al golpearse con la cabeza contra una roca en el paraje natural del Pou Clar de Ontinyent. Los testimonios recopilados apuntan que entre los bañistas que había en la zona había un médico que lo atendió desde el primer momento, pero ni él ni los servicios sanitarios desplazados de forma urgente pudieron hacer nada para salvar su vida.

El suceso tuvo lugar en un espacio que año tras año registra una elevada presión humana. Y es que el elevado calor que se sufre en verano ocasiona que los espacios de agua dulce -y fría- se conviertan en el lugar elegido por muchos para disfrutar de sus horas de descanso. Así lo confirman las cifras aportadas por Soluntec, la empresa que gestiona el sistema de reservas que el Ayuntamiento de Ontinyent implementó hace años en el espacio natural del Pou Clar y permite gestionar el aforo limitado a 450 personas a la vez.

Las estadísticas confirman que se realizaron un total de 31.517 reservas a través del sistema telemático. Dicha cifra no equivale al número de usuarios totales, ya que 4.670 visitantes cancelaron su estancia por algún motivo. Así, lo que se ha confirmado es que se tramitaron un total de 26.487 visitas al Pou Clar durante los meses de julio y agosto de este año.

Límite de 450 personas

Los datos avalan una notable afluencia en el paraje natural durante los dos meses de temporada alta. Y también confirman cierto paso de usuarios, ya que en algunas jornadas se sobrepasó el límite máximo de 450 visitantes por día. Desde el consistorio apuntaron que «el número de días con lleno absoluto no es excesivo, por lo que los datos son similares a los de ejercicios pasados».

De hecho, la jornada con mayor volumen de personas confirmadas fue el domingo 23 de agosto, cuando pasaron por el espacio un total de 458 personas. En el otro lado de la balanza se encuentra el jueves 2 de julio, cuando solamente se tramitaron 272 reservas para disfrutar de las pozas.

Consultados sobre su lectura de las cifras, desde el Ayuntamiento de Ontinyent apuntaron que «el sistema de reservas ha funcionado de forma normal, ya está asentado tras varios años de uso». A su vez, las mismas fuentes municipales han explicado que «no se han registrado incidencias destacables en materia de seguridad, excepto la trágica muerte de la persona que falleció este fin de semana tras lanzarse desde alto y golpearse de forma accidental».

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Ya en septiembre, los bañistas aún apurarán por acudir al paraje. Pero, la afluencia será menor.