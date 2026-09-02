Agullent se prepara para vivir los días grandes de las fiestas de septiembre

Agullent se prepara para vivir con intensidad los días grandes de sus Fiestas de Septiembre. El ayuntamiento, los Festeros y Festeras de Crist y la Parroquia de Sant Bertomeu han trabajado conjuntamente para ofrecer un programa completo y participativo que, desde hace días, ya ha empezado a llenar las calles con los primeros actos previos, como por ejemplo los ensayos de danzas, los juegos en la Font, la cena popular con la actuación de la Orquesta Troya o la actuación del Grup de Danses de Ontinyent junto con la Rondalla La Comarcal. El programa se intensifica esta semana, con actividades como el taller de antorchas y los últimos días de ensayos de las Danses. Pero será durante el fin de semana, del 4 al 6 de septiembre, cuando Agullent vivirá los principales actos de las fiestas.

El viernes 4, la tradicional Nit de les Fogueretes comenzará los días grandes. A las 19.00 h tendrá lugar la Misa Vespertina en la Ermita de Sant Vicent Ferrer. Posteriormente, a las 23.00 h, una comitiva formada por los festeros y festeras de Crist, las autoridades municipales y numerosos vecinos y vecinas recorrerá las calles desde la Plaza Mayor hasta la Ermita de Sant Vicent Ferrer, en un trayecto iluminado con farolillos y haciendo rodar las fallas. A la llegada al templo, se cantarán los gozos y se visitará la llàntia de l'oli, un elemento emblemático de la devoción local. Al acabar, la fiesta continuará en la Font Jordana con la Orquesta Matrix.

El sábado 5, Dia de Miracle, empezará con la procesión y subida de la imagen de Sant Vicent Ferrer hasta la ermita, donde se celebrará una Santa Misa solemne en las 11.00 h. Al finalizar, se realizará la bajada de la imagen del santo, que recorrerá las calles del pueblo en pasacalle, acompañada por la Agrupació Musical de Agullent. El acto culminará con una mascletà en la Plaza Mayor. A lo largo del día, tanto por la mañana como la tarde, la Font Jordana acogerá un parque infantil.

A las 20.00 h será el momento de las Danses Populars Infantils, que darán paso, al acabar, a la Serenata en el Convent de Sant Jacint en honor a Crist de la Salud, con un refrigerio para los asistentes. Ya entrada la noche, a las 23.30 h, las Danses Populars llenarán la Plaza Mayor de música y baile, con la participación de decenas de bailadores y bailadoras, acompañados por la banda de música. Al acabar, los festeros y fiesteras harán la arbolà y la fiesta continuará en la Font Jordana con la actuación del Disco Eventfest, que pondrá ritmo por la noche con música actual.

El domingo 6, Dia del Crist, empezará con la celebración de la Santa Misa a las 11:30 h al Convent de Sant Jacint. A continuación, a las 12.00 h, la compañía Ameba Teatro presentará el espectáculo infantil Bienvenido Nasferatu en el paseo de la Font Jordana, una propuesta pensada para público infantil y familiar. A las 13.30 h, la música volverá a tomar las calles con un pasacalle de la Agrupació Musical de Agullent y, a las 14.00 h, una nueva mascletà hará temblar la Plaza Mayor, a cargo de la Pirotecnia Aitana.

Los actos de la tarde empezarán a las 20.00 h con la solemne procesión en honor al Crist de la Salut, que recorrerá las principales calles del municipio. Como conclusión de las Fiestas de Septiembre, a las 21.30 h se ofrecerá un castillo de fuegos de artificio desde la Plaza España, que pondrá punto final en los días grandes de las fiestas. Además, del 4 al 6 de septiembre, los Campaners d'Agullent realizarán varios toques y revoloteos tradicionales que acompañarán los principales actos religiosos y festivos.

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Las Fiestas de Septiembre 2026 cuentan, además, con una imagen anunciadora creada por el artista local Miguel Ángel Bonilla, autor del cartel de este año, titulado "La nit més gran".