Más de un año esperando una plaza en el centro de día Sant Francesc de Ontinyent

Más de un año lleva esperando una dependiente una plaza en el centro de día Sant Francesc de Ontinyent. La mujer, con un grado de dependencia 3 reconocido, tiene el concedido el centro de día para personas mayores dependientes Caixa-Ontinyent desde el 30 de abril de 2024, pero en 2025 solicitó el traslado al centro ubicado en el núcleo urbano de la capital de la Vall d’Albaida. La afectada pidió el traslado a la Conselleria de Servicios Sociales con una solicitud presentada el 17 de abril de 2025 y no había obtenido respuesta de la administración autonómica, por lo que en enero de este 2026 acudió al Síndic de Greuges.

El Síndic, Ángel Luna, reclamó a la conselleria un informe sobre la situación del expediente de la afectada. La administración autonómica respondió entonces explicando que la usuaria estaba en lista de espera para el traslado, que era la primera en ese listado y que, de momento, “no hay disponibilidad de plaza vacante” en el centro de día Sant Francesc de Ontinyent. Añadía que desconocía el tiempo que transcurrirá hasta que el centro le comunique que dispone de una plaza vacante para realizar el traslado solicitado. La conselleria también alegaba que la usuaria, para solicitar el traslado de centro de día tenía que estar, como mínimo, un año en el centro de origen y que, en su caso, la afectada presentó la solicitud antes de cumplir un año de ingreso en el centro Caixa-Ontinyent.

Ante este informe, el Síndic preguntó a Servicios Sociales qué norma determinaba que para solicitar el traslado de centro de día se tenía que estar un año en el centro de origen. La conselleria aludió al procedimiento de alegación de plazas residenciales del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials (SPVSS) para personas mayores de la Comunitat Valenciana, al punto 3.6 de este procedimiento, que, según transcribía, expone que el “traslado de residencia de personas mayores, establece que, en el caso de traslado voluntario, la persona residente no podrá solicitar traslado durante el primer año …”. El Síndic apunta que este precepto no es aplicable a la mujer dependiente que ha solicitado el traslado, ya que pide un cambio de centro de día, no de residencia, como fija la normativa a la que ha recurrido la conselleria. Ángel Luna afirma que “el procedimiento que impide a la persona beneficiaria de un recurso solicitar su traslado hasta que no haya transcurrido un año desde la concesión es aplicable a personas usuarias de centros residenciales y no de centros de día, como es el caso”. Y añade que las residencias y los centros de día son recursos sociales diferenciados, los centros de día pertenecen a la atención primaria, mientras que las residencias se adscriben a la atención secundaria. “Responden, de hecho, a necesidades diversas y, en consecuencia, realizan funciones diferentes”, recalca.

Falta de empatía de la conselleria

El Síndic de Greuges también afea la falta de empatía de la conselleria con la usuaria dependiente al no responder a su solicitud y no informarle de que no había plazas disponibles y que ella estaba en lista de espera. La administración autonómica explica que no había dado respuesta a la solicitud de la persona afectada porque “únicamente lo hace cuando dispone de plaza vacante para hacer el traslado”. Ángel Luna señala que eso ha supuesto que “desde que la persona lo solicitó, hace ya más de un año, no haya tenido conocimiento del estado de su solicitud hasta que la conselleria no nos remitió su primer informe”. El Síndic señala que es “requisito central de la actividad de las personas servidoras públicas, la plena y constante empatía con el problema que sufre la persona, es decir, la labor de ponerse constantemente en su lugar a la hora de analizar lo que plantea y ofrecerle una solución”. Una empatía que la conselleria no ha tenido en este caso y “se han vulnerado los derechos de la persona en situación de dependencia”, lamenta Luna.

El Síndic de Greuges pide a la Conselleria de Servicios Sociales que se habiliten procedimientos concretos y específicos para regular la asignación de plazas de centro de día, así como que informe a la persona interesada sobre su solicitud de traslado de centro. También pide que, en el momento que disponga de plaza en el centro de día Sant Francesc de Ontinyent, “resuelva y notifique respecto a la solicitud que la persona formuló el 17 de abril de 2025”, concluye la resolución del defensor del pueblo valenciano.