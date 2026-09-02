Bocairent lleva a cabo la segunda edición de las becas Estiu Jove

Entre las iniciativas que la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud de Bocairent ha llevado a cabo en los últimos meses están las becas Estiu Jove. Se trata de un programa que ha ofrecido prácticas remuneradas durante los meses de julio y agosto para estudiantes de la localidad.

En esta segunda convocatoria, los beneficiarios han sido Josep Tormo Asensio y Diana Belda Ruiz. Ellos dos han estado vinculados a iniciativas municipales tan diversas como la escuela ludio-educativa de verano, la programación cultural de esta época, la edición anual de la propuesta de ocio Estiu Jove, actividades para personas mayores e iniciativas para personas recién llegadas a Bocairent.

“Es muy enriquecedor para los estudiantes beneficiarios, pero también para los servicios a los que se incorporan, que se enriquecen con miradas nuevas y frescas”, explica Sergio Gandia. Para el concejal de Infancia, Adolescencia y Juventud, “el balance de las dos ediciones de las becas es muy positivo; por eso, apostamos para continuar consolidándolas y hacerlas crecer”.

Noticias relacionadas

En este sentido, el edil anuncia que su departamento ampliará el programa para la próxima edición: “Ofreceremos más becas, con el objetivo de aumentar los perfiles de los estudiantes que pueden beneficiarse, porque pensamos que se trata de una oportunidad que tiene que llegar al máximo número posible de jóvenes de nuestro pueblo”, concluye Gandia.