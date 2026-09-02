El fin de la campaña de verano se traduce en 242 parados más en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés

El final de la campaña de verano ha traído consigo el tradicional aumento del desempleo en el mercado laboral de las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés. Los datos publicados por Labora a cierre del mes de agosto confirman que hay 242 parados mes en las tres comarcas respecto al mes anterior. Así, en la Costera residente 4173 personas sin trabajo fijo. Esa cifra equivale a que hay 114 parados registrados más que en el mes anterior y 16 menos que en el 2025, lo que supone un incremento mensual del 2’81% y una disminución interanual del 0’38%.

En la Vall d’Albaida, por su parte, el paro registrado en agosto de 2026 alcanza a 4789 residentes. Es decir, hay 107 parados más que en el mes anterior y 20 menos que en el 2025, es decir un incremento mensual del 2’29% y un descenso anual del 0’42%. Y en la Canal de Navarrés hay 789 parados registrados en el mes de agosto de 2026, por tanto, hay 21 parados más que en el mes anterior y un descenso interanual del 9’00%.

Por lo que respecta a la contratación, en la Costera se han registrado 950 contratos, lo que ha supuesto 158 contratos más que en el 2025 es decir un 19’95 % de incremento. Por géneros, en la Costera 473 contratos, el 49’79%, se han realizado a mujeres y 477, el 50’21%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 327 contratos y la contratación temporal es de 623 contratos, lo que significa un 34’42% y 65’58% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 53’58% y el 46’42% los de tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 1366 contratos, lo que ha supuesto 219 contratos más que en el 2025 es decir un 19’09% de aumento interanual. Por géneros, en la Vall 588 contratos, el 43’05%, se han realizado a mujeres y 778, el 56’95%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 537 contratos y la contratación temporal es de 821 contratos, lo que significa un 39’31% y 60’10% respectivamente. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 60’83% y el 39’17% los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 436 contratos, lo que ha supuesto 189 contratos menos que en el 2025 es decir un 30’24% de descenso interanual. Por géneros, 184 contratos, el 42’20%, se han realizado a mujeres y 252, el 57’80%, a hombres. La contratación indefinida mensual es de 93 contratos y la contratación temporal es de 343 contratos, lo que significa un 21’33% y 78’67% respectivamente.

Tendencia "estacional"

Para Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, "estos resultados reflejan una tendencia estacional propia de este período que le convierten en el segundo peor mes del año para el empleo (tras enero), y responden al cierre de muchas empresas por motivos vacacionales o a la reducción en este mes de la actividad de algunos sectores como la educación". Gómez apunta que "se aprecian señales de moderación en el ritmo de creación de empleo respecto a los ejercicios y considera necesario un mercado laboral más estable y menos dependiente de la temporada".

Noticias relacionadas

"Necesitamos políticas de empleo específicas para las distintas realidades de las personas desempleadas: jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas migrantes o quienes llevan más tiempo buscando empleo. Por otra, es necesario actuar sobre la raíz del problema y transformar el modelo productivo. Es fundamental transformar nuestro modelo productivo para generar empleo durante todo el año, con más industria, innovación y tecnología y con empleos de mayor calidad", argumenta. Además, el portavoz sindical expone que "la aceleración de la inflación, que en agosto alcanzó el 4,3%, sitúa de nuevo los salarios en el centro del debate económico y social: en ausencia de mecanismos eficaces de actualización salarial, una parte importante de las personas trabajadoras corre el riesgo de volver a perder poder adquisitivo".