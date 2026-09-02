El CAX Orientació logra dos bronces en el XVI Trofeo Internacional Pinares de Soria
Aitana Benito y Neus Carboneras quedan terceras en las carreras de la sexta prueba de la Liga Española de Orientación a Pie (LEOP)
El club de Xàtiva encara con energía la parte final de la temporada tras los éxitos cosechados en Soria
El CAX Orientació de Xàtiva ha conseguido dos medallas de bronce en el XVI Trofeo Internacional Pinares de Soria, celebrado los días 29 y 30 de agosto. Covaleda y Duruelo de Sierra, en la provincia de Soria, acogieron las carreras en las modalidades de distancia media, larga y sprint en la sexta prueba de la Liga Española de Orientación a Pie (LEOP). Esta prueba estuvo organizada por el Club Navaleno-O y participaron más de 1.450 personas.
Las carreras de media y larga distancia transcurrían por el paraje del Raso de la Nava, entre las poblaciones de Covaleda y Duruelo de Sierra y los corredores se encontraron con una zona de gran belleza, visibilidad y suelo blando y agradable de correr con desniveles suaves donde la roca se presentaba distribuida en rincones y siendo los elementos de grandes proporciones. Por otro lado, la vegetación presentaba zonas claras y otras donde el roble frenaba el avance y la visibilidad. En la carrera del sábado de Media Distancia destacó la 3ª plaza de Aitana Benito en la categoría F-12. El domingo, en la Larga Distancia, Aitana Benito (F-12) y Neus Carboneras (F-35B) llegaban en la 5ª posición y Marc Peiró (Open Amarillo) finalizaba en la 9ª plaza.
Covaleda, con una arquitectura en piedra de calles asimétricas y plazas irregulares, acogía la prueba Sprint el sábado por la tarde. La zona de carrera incluía en su primera parte una zona boscosa que ofrecía altas posibilidades técnicas. Los resultados para los corredores del CAX Orientació fueron positivos. Neus Carboneras (F-35B) ocupaba la 3ª plaza. Otros resultados del sprint fueron el 6.º puesto de Aitana Benito (F-12), el 8.º de Vicent Vercher (M-21B) y la 9ª plaza de Irene Sanchis (Open Naranja). En la clasificación general, hay que destacar la 4ª posición de Aitana Benito (F-12) y la 6ª plaza de Neus Carboneras (F-35B) después de disputar las tres pruebas del XVI Trofeo Internacional Pinares de Soria.
Los buenos resultados conseguidos por el CAX Orientació en la 6ª prueba de la LEOP que suma más de 1.000 puntos hace que el club continúe luchando por una plaza en la promoción de ascenso a la División de Honor. Actualmente ocupa el 5.º puesto con 4629.54 puntos. El CAX Orientació continúa soñando, aunque consciente de que la promoción es un hito muy difícil. La próxima cita de la LEOP será en las localidades alicantinas del Pinós y Monòver los días 19 y 20 de septiembre donde se espera una alta participación del club de Xàtiva para poder afianzarse al sueño del ascenso.
Vuelve la LACV y la LSE
Este mes de septiembre vuelve la Liga Autonómica (LACV) y la Liga del Sudeste (LSE). La cita será los próximos días 12 y 13 de septiembre que tendrá lugar la 8ª y 9ª prueba de la LACV y la 2ª y 3ª de la LSE en los parajes de Sierra del Oro de Cieza (Murcia). La prueba estará organizada por el club Senda.
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