Compromís presenta medidas para impulsar un plan local de vivienda asequible en l'Alcúdia de Crespins

Compromís per l'Alcúdia de Crespins presentará en el próximo pleno del ayuntamiento una moción que plantea una serie de medidas para hacer frente al encarecimiento de la vivienda en el municipio. La propuesta parte de datos del Instituto Valenciano de Estadística y del INE, que muestran como el precio de la vivienda nueva se ha disparado un 92% y el de segunda mano un 63% desde 2015, mientras los salarios solo han crecido un 28% en el mismo periodo, señalan desde la formación valencianista.

El portavoz del grupo municipal, Pepe Garrigós, ha explicado que "l'Alcúdia no puede quedarse al margen de un problema que afecta todo el estado y que aquí todavía no ha tenido ninguna respuesta institucional. El actual equipo de gobierno ha abandonado las propuestas que había hecho al respecto sin aportar ninguna solución a uno de los principales problemas que sufre nuestra ciudadanía". Garrigós ha destacado que la moción pide al Ministerio de Vivienda que incluya en el Plan estatal de vivienda convenios para financiar planes locales como el que se propone para el municipio, y ha subrayado que "hacen falta recursos suficientes y estables para que el ayuntamiento pueda actuar con garantías, no ir pegando parches cada año".

Uno de los puntos centrales de la moción es el "compromiso de destinar como mínimo un 7% del presupuesto municipal anual a la adquisición y reforma de viviendas", junto con la financiación del Pla Obert de la Diputació de València. La regidora Amparo Albalat ha detallado que ese porcentaje "no se ha elegido al azar, sino que coincide con el que el ayuntamiento viene pagando por la sentencia del Riu Nou, unos pagos que finalizarán próximamente y que se podrían redirigir directamente hacia la vivienda. La gente de nuestro municipio tiene que poder acceder a una vivienda digna a un precio que pueda pagar".

Albalat también ha hecho hincapié en el "sistema de cesión en uso para viviendas vacías, que podrían ser reformados por el ayuntamiento a cambio de destinarlos a alquiler asequible o a otras fórmulas no lucrativas de gestión". Según la regidora, "no se trata de expropiar ni de imponer nada a nadie, sino de ofrecer una alternativa a quien tiene una vivienda vacía y quiere darle un uso social sin perder la titularidad". La moción prevé que las viviendas obtenidas por esta vía se destinen durante diez años a alquiler a precio pactado, con un precio máximo del 35% del Salario Mínimo Interprofesional, y que el acceso se resuelva mediante un sorteo anual transparente, abierto a jóvenes menores de 35 años y a personas sin vivienda en propiedad. Garrigós ha remarcado que "queremos un mecanismo claro y fiscalizable, que no dependa de decisiones discrecionales de nadie y que dé oportunidades reales a los jóvenes del pueblo que hoy no pueden emanciparse".

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La propuesta incluye también obligaciones para las personas beneficiarias, como el mantenimiento de la vivienda y el pago de los gastos asociados durante el tiempo que disfruten, así como un límite temporal de diez años de uso por familia, transcurrido el cual no podrán volver a optar, sin que esto las excluya otros programas municipales de vivienda en el futuro.