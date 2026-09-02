Las concentraciones en "apoyo a Ceuta" concentran a cientos de personas en Xàtiva y Ontinyent

Las capitales comarcales de la Costera y la Vall d'Albaida han acogido hoy sendas concentraciones en "apoyo a Ceuta" que han congregado en ambos casos a cientos de personas. En Ontinyent el Ayuntamiento ha secundado la protesta. En Xàtiva, el consistorio se desmarcó y han sido los partidos en la oposición -PP y Vox- quienes han liderado la cita. Vayamos por partes.

La iniciativa ha ocasionado el primer escenario de fricción de un curso político ya empezado en territorio setabense. Y se prevé que será intenso. PP y Vox convocaron la manifestación frente al Ayuntamiento y los dos partidos del equipo de gobierno -PSOE y Xàtiva Unida- se desmarcaron. Y la cita ha contado con una notable afluencia de público: ha sido respaldada por cientos de personas. Programada a partir de las ocho de la tarde, ya había gente en l'Albereda mucho antes. Camisetas de la selección y rojigualdas de todos los tamaños se entremezclaban entre el público. No ha habido -al menos de forma visible- símbolos preconstitucionales.

La cita han comenzado con diversos cánticos de protesta: "España no se vende, Ceuta se defiende", "Pedro Sánchez, hijo de puta" o "España unida, jamás será vencida" han sido los primeros en ser coreados por los presentes. El actual portavoz del PP, Marcos Sanchís ha sido quién ha presentado a Nadia, residente en Xàtiva nacida en Ceuta, que ha leído el manifiesto compartido por la Federación de Municipios y Provincias. El escaso volumen del megáfono utilizado ha causado las protestas del público. Sanchis ha agradecido a los presentes que "estuvieran presentes en un día importante para España". Tras la lectura del manifiesto, también se ha cantado el himno regional.

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A la izquierda, participantes en la cita convocada en Xàtiva. A la derecha, la concentración coordinada en "apoyo a Ceuta" en Ontinyent. / José Luis G. Llagües / Aj. Ontinyent

600 personas en Ontinyent

Por lo que respecta a Ontinyent, desde la Policía Local han estimado que han participado unas 600 personas en la cita, que sí ha contado con el apoyo del equipo de gobierno. Se han oído los mismos cánticos contra el presidente del Gobierno -"Pedro Sánchez, hijo de puta" y "Pedro Sánchez, dimisión". La cita ha discurrido por los mismos derroteros que la convocada en territorio setabense.