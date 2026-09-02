La Diputació de València lleva el "Fem-ho Jazz" a Bèlgida

Bèlgida acogerá este viernes, 4 de septiembre, la actuación de Intokables Big Band junto con Eva Romero, incluida en la segunda edición de 'Fem-ho' Jazz, el festival impulsado por la Diputació de València con la colaboración de la Federación de Big Bands de la provincia para acercar el jazz y el formato de las grandes bandas a diferentes municipios valencianos.

Cartel del festival "Fem-ho Jazz" que llega este viernes a Bèlgida. / Diputació de València

La actuación, que tendrá lugar a las 20 horas en el Parc Enric Valor de Bèlgida, supone la cuarta cita de un festival que este año reúne siete conciertos y que, además de Bèlgida, llegará a Ador, Museros y Carcaixent. El festival, que ya ha hecho parada en el Centre Cultural La Beneficència de València, se articula en dos vertientes: las actuaciones que se han realizado en La Beneficència, protagonizadas por músicos valencianos y artistas con una amplia trayectoria, y una segunda línea destinada a llevar el jazz directamente a los municipios, de la mano de las formaciones integradas en la Federación de Big Bands.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha señalado que la voluntad de la Diputació es "acercar la cultura en todas sus formas a cada rincón de la provincia", un objetivo que "se refleja especialmente en la programación de Fem-ho Jazz, que combina las actuaciones en València con conciertos en municipios de la provincia, descentralizando la programación cultural y acercando el jazz a nuevos públicos y territorios", apunta.

Calendario

"Fem-ho Jazz" nació en 2025 de la mano de la Diputació de València y la Federación de Big Bands de la provincia y consolida este año su trayectoria con siete conciertos. Tras las primeras citas celebradas en La Beneficència, el festival continúa ahora su recorrido por la provincia con las actuaciones de Bèlgida, Ador, Museros y Carcaixent.

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Así, después de Bèlgida, el jazz llegará a Ador el 11 de septiembre, con la actuación de la Big Band de la Federación provincial, a las 19:30 h en la plaza Sant Francesc de Borja, mientras que Museros acogerá el 25 de septiembre un concierto protagonizado por En Clau de Jazz Big Band junto a Sara Dowling. Será a las 20:00 h. en el parc de la Música. El concierto de clausura de esta edición de 'Fem-ho' Jazz tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Magatzem de Ribera de Carcaixent, poniendo el broche final a la programación del festival. La entrada a los conciertos será gratuita.