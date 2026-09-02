El IES l'Estació entra en la recta final con las obras ejecutadas al 90% y el inicio parcial de la actividad la próxima semana

El IES l' Estació de Ontinyent afronta la recta final de una de las actuaciones de mayor trascendencia de la historia reciente de la ciudad con las obras del nuevo complejo educativo ya ejecutadas alrededor de un 90% y la previsión que una parte de las nuevas instalaciones entre en funcionamiento la próxima semana, quedando plenamente operativo el primer trimestre de 2027. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez; los regidores de Territorio y Educación, Óscar Borrell y Ferran Gandia; y el director del IES l'Estació, Fran Albero, acompañado por miembros del claustro del centro, han visitado este miércoles las instalaciones para comprobar el estado de los trabajos y conocer de primera mano los espacios que en breve empezarán a ser utilizados por el alumnado.

La puesta en funcionamiento parcial permitirá que el alumnado de Formación Profesional pueda empezar a desarrollar su actividad en el nuevo edificio, mientras continúan los trabajos necesarios para completar el resto del complejo. Esta situación dará lugar durante los próximos meses a una convivencia provisional entre las nuevas instalaciones y parte de los espacios prefabricados que todavía se mantienen.

Jorge Rodríguez ha destacado que la actuación representa "contar por fin con un nuevo instituto de l'Estació con la tecnología y las infraestructuras propias del siglo XXI". El alcalde ha recordado que el instituto "arrastraba una necesidad de inversión importante después de años con unas instalaciones que ya no respondían a las necesidades educativas actuales". El alcalde ha puesto en valor que "el ayuntamiento haya asumido la gestión de una obra de una gran complejidad y dimensión, con una inversión de unos 19 millones de euros, que convierte el proyecto en la mayor actuación nunca gestionada por el consistorio ontinyentí".

Por su parte, el regidor de Territorio, Óscar Borrell, ha puesto en valor que la próxima semana "ya estará disponible para el alumnado el primero de los edificios que conforman el nuevo complejo", y ha destacado especialmente "la calidad arquitectónica y constructiva de las nuevas instalaciones", diseñadas por el arquitecto Ramon Esteve. Borrell ha remarcado que "el espacio también educa" y que, por este motivo, el proyecto ha apostado para crear un entorno "amable" y de "muy buena calidad" para el estudiantado.

Nuevas instalaciones

Entre otros elementos, las aulas contarán con conexiones Wi-Fi propias, sistemas automatizados de acceso y control, y espacios específicos pensados para adaptarse a las necesidades de los diferentes ciclos formativos. Las instalaciones cuentan también con iluminación LED y sistemas con sensores de movimiento, presencia y luz natural, de forma que la iluminación artificial se adapte a las necesidades de cada momento. A esto se suma un sistema de climatización basado en aerotermia, con ventilación, calefacción y climatización integrada en el conjunto del edificio.

El regidor de Educación, Ferran Gandia, ha puesto en valor "la capacidad de ejecución que ha tenido este ayuntamiento para transformar en unos años prácticamente la totalidad de los centros educativos" de la ciudad, y ha señalado que la conselleria "nos pone como ejemplo de la capacidad de ejecución que tenemos". El regidor ha incidido también en el trabajo de los equipos técnicos municipales y ha considerado que el nuevo edificio "permitirá que el IES l'Estació disponga de unas condiciones que en 2026 obligan, con unas instalaciones capaces de igualar o superar las de otros centros públicos de secundaria de la Comunitat Valenciana".

Finalmente, el director del IES l'Estació, Fran Albero, ha expresado la satisfacción del centro ante el avance de una actuación que, según ha recordado, ha sido reivindicada durante muchos años por diferentes generaciones de la comunidad educativa. El director ha remarcado también el "papel histórico del IES l'Estació como centro de referencia para la Formación Profesional en la comarca, con ciclos formativos específicos que han atraído tradicionalmente alumnado de diferentes municipios, un papel que se refuerza de forma muy importante con estas obras".