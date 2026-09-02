La licitación de las obras de mejora del entorno de la plaza Pintor Tudela permanecerá abierta hasta el 16 de septiembre

El Ayuntamiento de Xàtiva mantiene abierta hasta el próximo 16 de septiembre la licitación de las obras de mejora de la accesibilidad en el entorno de la plaza Pintor Tudela, en el barrio del Raval. La actuación tiene como objetivo continuar la transformación del espacio urbano de la zona y avanzar hacia un entorno más accesible, seguro y adaptado a las necesidades de las personas residentes.

El proyecto técnico plantea una intervención sobre el entorno delimitado por las calles Font de Sant Joan, Conseller Bosch i Morata y Banys de Moreria. La actuación parte de la necesidad de mejorar unas aceras que actualmente presentan dimensiones reducidas en varios puntos, lo que dificulta el tránsito peatonal, especialmente para las personas con movilidad reducida, y puede obligar en algunos tramos a compartir el espacio de circulación con los vehículos.

La principal actuación consistirá en la ampliación de las aceras en una superficie aproximada de 530 metros cuadrados. Para ello, se demolerá el pavimento existente de las aceras, se fresará y eliminará parte del pavimento asfáltico y se retirarán los bordillos de hormigón actuales. Posteriormente, se ejecutará una nueva solera de hormigón de 15 centímetros de espesor y se colocará un pavimento de clínker cerámico.

El nuevo pavimento está concebido para integrarse en el entorno del barrio y en las características cromáticas del ámbito del centro histórico. El proyecto contempla el uso de pavimento de clínker cerámico en tonalidades anaranjadas, en coherencia con las recomendaciones cromáticas recogidas en la documentación del proyecto.

La actuación también incluye la reposición y mejora de la red de agua potable, con el objetivo de solucionar las deficiencias del trazado actual y mejorar la calidad de los materiales de la instalación. Asimismo, se prevé incorporar una red de riego vinculada al nuevo arbolado.

Otro de los elementos destacados será la incorporación de nuevo arbolado y espacios destinados a favorecer la sombra, mediante la creación de alcorques y/o jardineras. El proyecto contempla las especies orquídea de palo y morera blanca, sin fruto, con el objetivo de contribuir a la protección solar, mejorar el confort de los recorridos y favorecer la calidad ambiental del espacio público.

Figuración en acuarela de las obras a realizar en la Plaza Pintor Tudela de Xàtiva. / Levante-EMV

La intervención responde a los objetivos de mejorar la accesibilidad universal, incrementar la seguridad vial y redistribuir el espacio urbano en favor de los desplazamientos a pie. El proyecto señala también como objetivos específicos garantizar mejores condiciones para las personas más vulnerables, especialmente niños y niñas, personas mayores y personas con movilidad reducida, así como aumentar la superficie de sombra y la calidad de los itinerarios para crear un entorno más seguro, agradable y confortable.

Las obras tienen un plazo de ejecución estimado de cuatro meses, a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo. El presupuesto base de licitación del proyecto asciende a 135.883,79 euros, IVA incluido.

Susanna Gomar, concejala de Movilidad, ha señalado: «Con esta actuación continuamos avanzando en un modelo de ciudad que prioriza los desplazamientos a pie y garantiza itinerarios más accesibles y seguros para todas las personas. Ampliar las aceras y redistribuir el espacio público permitirá mejorar especialmente la movilidad de niños y niñas, personas mayores y personas con movilidad reducida. Estas actuaciones nos ayudan a construir, poco a poco, la ciudad que queremos para el futuro».

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de Xàtiva continúa desarrollando las líneas de mejora del espacio público y de accesibilidad universal previstas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, mediante una intervención destinada a recuperar espacio para las personas y facilitar una movilidad peatonal más segura y accesible en el entorno de la plaza Pintor Tudela.