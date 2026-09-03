Anna reúne a los protagonistas fundacionales de las fiestas de Moros y Cristianos

La cita tuvo lugar en el Ayuntamiento de Anna. Cuatro de los protagonistas de los orígenes de la fiesta de los Moros y Cristianos en la localidad se reunieron "para recuperar sus recuerdos y dejar testimonio de medio siglo de historia", según exponen desde el consistorio. Las mismas fuentes municipales apuntan que "hay historias que no aparecen en los libros. Historias que se conservan en la memoria de quienes las vivieron y que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de perderse. Con motivo del 50 aniversario de los Moros y Cristianos de Anna, el alcalde, Miguel Marín, se reunió ayer con cuatro de las personas que estuvieron vinculadas a los primeros pasos de una fiesta que hoy, medio siglo después, forma parte inseparable de la identidad del municipio".

"No pudieron estar todos. Algunos de quienes vivieron aquellos primeros momentos ya no están entre nosotros. Por eso, durante el encuentro, también hubo espacio para recordarlos, ponerles nombre y recuperar las historias que dejaron vinculadas a los orígenes de la fiesta. Los cuatro protagonistas revivieron cómo nació aquella iniciativa, cómo fueron los comienzos, quiénes participaron en aquella primera etapa y cómo aquella celebración fue creciendo y evolucionando hasta convertirse en los Moros y Cristianos que conocemos hoy. Fue una conversación entre recuerdos, anécdotas y vivencias, pero también un ejercicio de memoria colectiva: volver 50 años atrás para escuchar a quienes estuvieron allí y recordar también a quienes ya no pueden hacerlo", exponen.

"Todo lo compartido durante este encuentro quedará recogido en un vídeo conmemorativo que pasará a formar parte del Archivo Multimedia Municipal, como testimonio de una parte de la historia reciente de Anna y como legado para las generaciones que vendrán", prosiguen.

“Cuando celebramos 50 años no podemos quedarnos únicamente con lo que vemos hoy. Tenemos que volver al principio y escuchar a quienes estuvieron allí”, ha señalado el alcalde. “Y también recordar a quienes ya no están, porque esta fiesta no la han construido únicamente quienes podemos celebrar hoy este aniversario, sino todas las personas que durante estas cinco décadas han dedicado su tiempo, su esfuerzo y su ilusión a los Moros y Cristianos”, ha comentado.

Desde el consistorio recuerdan que "el encuentro forma parte de las acciones que se están desarrollando con motivo de este 50 aniversario, una celebración en la que el Ayuntamiento está trabajando junto a la Junta Central de Moros y Cristianos para poner en valor la trayectoria de la fiesta y reconocer a quienes han formado parte de ella a lo largo de estas cinco décadas".

Dentro de la programación conmemorativa, el Ayuntamiento prepara una gala central del 50 aniversario, "un acto especial para reunir y reconocer la historia de la fiesta y a sus protagonistas". Además, del 9 al 12 de octubre, Anna acogerá una exposición conmemorativa del 50 aniversario, "concebida como un recorrido por la evolución de los Moros y Cristianos a través de imágenes, recuerdos y elementos representativos de estos 50 años".

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"Todo ello se suma al apoyo del Ayuntamiento a la Junta Central de Moros y Cristianos en esta efeméride, que tendrá uno de sus grandes momentos en la tradicional Entrada de Moros y Cristianos el próximo sábado 12 de septiembre a las 19:30h, para la que se espera volver a vivir la gran participación y aflu encia que ha acompañado a este acto durante los últimos años", apostillan.