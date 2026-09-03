El Bádminton Xàtiva retoma la competición nacional con el Máster Sub-15 de Estella

El Club Bádminton Xàtiva retoma el próximo fin de semana las competiciones y, concretamente, las de ámbito nacional, con la participación en el Máster Sub-15 de Estella (Navarra). El deportista del club setabense Arnau Ballester viajará hasta la localidad navarra para competir del 5 al 6 de septiembre en las pruebas de individual y dobles mixtos junto a su compañera del CB Almería Victoria Pérez. La competición se desarrollará en las instalaciones del Pabellón Polideportivo Municipal Tierra Estella-Lizarreria y reunirá a un total de 109 deportistas del territorio nacional.

Los deportistas del CB Xàtiva arrancaron la preparación y los entrenamientos el pasado 24 de agosto y afrontan desde esta semana sus horarios habituales para seguir con la preparación de las próximas citas deportivas que encaran desde este mismo fin de semana. El Club Bádminton Xàtiva ha vuelto formalmente a la actividad en pista con la vista puesta en un exigente calendario competitivo. El grupo de deportistas inició el trabajo de pretemporada el pasado lunes 24 de agosto mediante intensas sesiones matinales de tres horas, diseñadas para recuperar el ritmo físico y técnico tras la pausa estival. A partir de esta semana, el club recupera la normalidad operativa y adopta los horarios habituales que mantendrá durante el resto de la temporada. El plan de trabajo está orientado a maximizar el rendimiento en las citas de carácter territorial y nacional programadas para los meses de septiembre y octubre. Estos torneos servirán como preparación crucial para afrontar con las máximas garantías el tramo final de la temporada, donde se disputarán los Campeonatos de España en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-19.

Reencuentro 40 aniversario

El pabellón Francisco Ballester de Xàtiva acogerá el próximo 5 de septiembre una jornada de reencuentro con partidillos, recuerdos y una comida conmemorativa. El Club Bádminton Xàtiva celebrará el próximo sábado 5 de septiembre de 2026 una Jornada de Reencuentro dirigida a antiguos deportistas y miembros que han formado parte de la entidad a lo largo de su historia. El evento se enmarca dentro de los actos conmemorativos organizados con motivo del 40 aniversario de la fundación del Club Bádminton Xàtiva.

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Las actividades arrancarán a las 10:00 horas en las instalaciones deportivas del pabellón municipal Francisco Ballester de Xàtiva. Durante la mañana, y hasta las 13:00 horas, los asistentes tendrán la oportunidad de reencontrarse, recordar momentos emblemáticos de la trayectoria del club y volver a saltar a la pista para disputar algunos partidillos de exhibición y convivencia. Tras la jornada deportiva en el pabellón, la celebración continuará con una comida de confraternidad entre los participantes, diseñada para prolongar la jornada en un ambiente distendido donde seguir compartiendo anécdotas, vivencias y recuerdos de estas cuatro décadas de bádminton en la localidad.