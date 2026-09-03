El Costera Rock celebra el 25 aniversario dentro de las fiestas del Camí dels Carros de Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent y la Associació de Festes del Camí dels Carros han presentado este jueves la programación de las fiestas del Camí dels Carros 2026, una edición que tendrá como principal atractivo la conmemoración del 25 aniversario del Costera Rock, una cita que este año contará con una programación especial impulsada con la colaboración municipal.

Durante la presentación, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, explicaba que la colaboración municipal con esta edición especial surgió después de las reuniones mantenidas con la organización de la fiesta para apoyar a la celebración del 25 aniversario del Costera Rock. El alcalde destacaba que esta efeméride representa también "una buena oportunidad para continuar promocionando los grupos locales, apostar por la música en valenciano y complementar la amplia oferta que ya tienen las fiestas del Camí dels Carros".

En el Costera Rock, el viernes 11 de septiembre actuarán los grupos Salsa El Teló, Hermano Salvaje y Trocamba Matanusca, mientras que el sábado 12 de septiembre tendrá lugar una de las principales novedades de la edición: el Costera Rock Infantil, que contará con la actuación de Ramonets a partir de las 20:00 horas.

El presidente de la Associació de Festes del Camí dels Carros, Marc Martí, detallaba una programación que empezará este mismo viernes con la tradicional colgada de banderas en la calle y que continuará domingo con la misa de campaña. El fin de semana siguiente llegará el Costera Rock, mientras que el sábado grande de las fiestas incluirá la tradicional bajada del gigante, las carrozas, talleres infantiles, el Costera Rock Infantil, la Dansà y el baile popular.

Los actos continuarán domingo con la chocolatada, el almuerzo popular y la misa en la iglesia de Sant Rafel. Finalmente, el último fin de semana de las fiestas tendrá lugar la tradicional romería al Santuario de Agres, una de las citas más emblemáticas de la programación, en la que este año volverá a participar el gigante Gaspar, que recorrerá a pie el trayecto desde el Camí dels Carros hasta el santuario. Marc Martí agradecía la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent para hacer posible una edición "más especial y más grande" del Costera Rock coincidiendo con su 25 aniversario, e invitaba toda la ciudadanía a participar de las fiestas.

Rodríguez incidía especialmente en el valor que tienen las fiestas de barrio, recordando que, junto a las grandes celebraciones que comparte toda la ciudad, Ontinyent cuenta con un rico calendario festivo en los diferentes barrios que contribuye a mantener vivas las tradiciones y a generar espacios de convivencia. En este sentido, explicaba que el "apoyo al Costera Rock también pretende acercar las fiestas del Camí dels Carros al conjunto de la ciudadanía, invitando a vecinos y visitantes a descubrir una celebración muy familiar, muy próxima y que cada vez atrae más gente".

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Por su parte, la regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, destacaba que el ayuntamiento ha querido acompañar este año la Associació del Camí dels Carros para que el 25 aniversario del Costera Rock se convierta en "un año especial, cargado de actividades e integrado dentro de toda la celebración de la fiesta". Muñoz explicaba que esta edición del festival "se amplía a dos jornadas y mantiene su apuesta por los grupos locales, a la vez que incorpora novedades pensadas para llegar a nuevos públicos".