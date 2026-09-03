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Judith Tortosa, ante un nuevo desafío internacional en Polonia

La atleta de Xàtiva viaja a Karpacz para enfrentarse este sábado a la élite mundial del Frame Running en el 4.º Meeting de Baja Silesia y 2.º Meeting Internacional de Karpacz

La deportista de Xàtiva Judith Tortosa celebrando uno de sus triunfos en una competición.

La deportista de Xàtiva Judith Tortosa celebrando uno de sus triunfos en una competición. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

La atleta de Xàtiva Judith Tortosa afronta desde este jueves un nuevo e importante desafío internacional. La atleta se desplaza este jueves hasta Karpacz (Polonia) para disputar este sábado 5 de septiembre el 4.º Meeting de Baja Silesia y 2.º Meeting Internacional de Frame Running de Karpacz, una cita que reunirá a destacadas especialistas internacionales de la disciplina.

La atleta Judith Tortosa frente al Castell de Xàtiva.

La atleta Judith Tortosa frente al Castell de Xàtiva. / Levante-EMV

La atleta setabense llega a Polonia después de competir en otra cita internacional, el Gran Prix WPA de Olomuc, en la República Checa, donde compitió el pasado mes de julio, consiguiendo la medalla de plata y estableciendo un nuevo récord de España. Además, en junio, Judith Tortosa se proclamó campeona de España en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado por Clubs, celebrado en Fuenlabrada.

La competición llega con un nivel especialmente exigente. Tortosa tendrá la oportunidad de medirse con la actual campeona del mundo y con la medallista de bronce del Campeonato del Mundo de Nueva Delhi 2025, además de enfrentarse a una amplia representación de atletas procedentes de Lituania y Macedonia. Un escenario internacional de primer nivel que permitirá a Judith Tortosa poner a prueba su evolución, medir sus prestaciones ante algunas de las mejores atletas del mundo y seguir ganando experiencia en la competición internacional.

Tortosa afirma que «viajo a Polonia con mucha ilusión y con ganas de competir. Sé que habrá rivales de muchísimo nivel, pero precisamente este tipo de carreras son las que me permiten saber dónde estoy y seguir mejorando. Voy a disfrutar de la experiencia y a darlo todo desde la salida hasta la meta». El Meeting de Karpacz representa así mucho más que una nueva competición: es una oportunidad para crecer, aprender y demostrar el trabajo realizado durante los últimos meses.

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Con la mirada puesta ya en el sábado, Judith Tortosa afronta el reto polaco con una premisa clara: competir sin complejos, medirse con la élite internacional y luchar por cada metro de la carrera.

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