Obra de emergencia en Navarrés para consolidar un talud en riesgo de derrumbe

La Diputació de València realizará una obra de emergencia en Navarrés para consolidar un talud situado entre dos calles del núcleo urbano y que ha sufrido derrumbes, provocando una situación de riesgo en la localidad. Ante ello, la corporación provincial ha licitado la actuación por 111.749 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de 28 días para solucionar un problema que Navarrés “arrastra desde hace mucho tiempo”, afirma el alcalde, Federico Argente, que valora positivamente la licitación de las obras que “aportará una solución a un problema que puede ir a más, con los temporales de lluvia tan intensos que están sucediendo”. Argente señala que la zona está acotada y acordonada, aunque existe cierto riesgo por nuevos desprendimientos. El primer edil recalca que se trata de "una obra complicada".

Talud desprendido en Navarrés que será reparado de urgencia por la Diputació de València. / Levante-EMV

El talud, de 7,6 metros de altura, se encuentra entre las calles Cuevas, donde está la coronación de la pared, y Buenos Aires, donde se sitúa la base. La solución propuesta ahora, tras otras alternativas infructuosas, es la construcción de un muro de contención de escollera, con inclinación, tras no funcionar un muro de hormigón ejecutado anteriormente, ya que no evitó que ocurrieran nuevos desprendimientos. El alcalde explica que “se intentó construir un muro, pero se cayó parte del talud”. Federico Argente señala que esa propuesta no funcionó y que incluso la empresa desistió del proyecto.

La memoria del proyecto licitado ahora señala que tras un derrumbamiento inicial, se encargó un proyecto de muro de contención en 2021. Las obras se adjudicaron en febrero de 2022 y en abril de ese año se produjo un nuevo desprendimiento del talud a consecuencias de los continuos episodios de lluvia ocurridos en ese tiempo. Las obras se paralizaron, debido al peligro de que hubiera nuevos derrumbes, y se propuso un nuevo proyecto de muro de hormigón armado. Pero ante nuevos pequeños desprendimientos y los problemas de seguridad de la actuación, se desestimó el proyecto y se buscó otra alternativa más segura y que aportara una consolidación definitiva del talud.

La Diputació de València planificó el nuevo proyecto, con la ejecución de un muro de escollera de hasta 7,6 metros de altura con una planta recta de unos 12 metros de longitud, por unos 6 metros de altura media sobre la zanja corrida de cimentación del muro de escollera, paralelo a la traza de la calle Cuevas, según describe la memoria del proyecto.

El Ayuntamiento de Navarrés tuvo que derribar una casa en ruinas de la calle Buenos Aires, que ha permitido liberar espacio en la base del talud para ejecutar con mejores garantías el muro de escollera. El alcalde, Federico Argente, expone los “problemas” para demoler la vivienda en ruinas, que han alargado el proceso. El primer edil señala “las dificultades para encontrar a los propietarios de la casa. No se sabía quién era el propietario, el anterior había fallecido. Tuvimos que hacer una expropiación para derribar el inmueble, que estaba en ruinas”.

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Obra de emergencia

El proyecto de la Diputació de València pone de manifiesto la necesidad de actuar cuánto antes para evitar nuevos derrumbes. “Se hace imprescindible proyectar una solución de estabilización y consolidación del talud para evitar futuros desprendimientos sobre las casas de la calle Buenos Aires en el pie del talud y un posible colapso de la vivienda de la calle Cuevas, junto al mismo talud”. El consistorio de Navarrés se encarga de la demolición de la parte de la vivienda de la calle Cuevas afectada por el desprendimiento del talud. Las obras, ya licitadas, podrían adjudicarse en las próximas semanas, aunque el alcalde no marca fecha sobre cuando estarán ejecutados los trabajos. “Eso dependerá de la Diputació”, pero destaca que “se ve la luz al final del túnel, un túnel que ha sido largo”.