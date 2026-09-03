Las obras del colector colapsado de la Plaça del País Valencià de Xàtiva comenzarán en septiembre

Es una problemática recurrente, que suele repetirse cuando llueve de forma copiosa. Las aguas fecales, la acumulación de materiales como toallitas y los intensos olores afloran por las alcantarillas del colector de la Plaça del País Valencià de Xàtiva -emplazado en una de las entradas al municipio- desde hace tiempo, causando graves molestias al vecindario.

Los residentes han denunciado la situación de forma reiterada. Y el pasado mes de abril, desde el consistorio setabense confirmaron que se trata de un problema de «gran complejidad técnica, al que se están buscando soluciones».

Las fuentes municipales consultadas por Levante-EMV explicaron ayer que hay un «acuerdo verbal» para que los trabajos se inicien este mes y apuntaron al 17 de septiembre como la fecha en la que Adif ha comunicado que debe llegar la empresa que va a estudiar o iniciar la solución a los problemas registrados en la zona.

Así, desde el consistorio apuntaron ayer que «el Ayuntamiento de Xàtiva obtuvo el compromiso, por parte de Adif Mantenimiento, que sería la propia gestora de infraestructuras ferroviarias quien acometería el inicio de las obras en el mes de septiembre, con medios propios, tan pronto tuvieran disponibles los equipos necesarios para esta actuación, dada su enorme complejidad».

«En estos momentos, el Ayuntamiento de Xàtiva solo tiene permiso de actuación en dominio ferroviario para la sustitución de un tramo de la red de agua potable y para la actuación del nuevo carril bici», prosiguieron.

Desde Adif confirmaron que el 17 acudirá a Xàtiva la firma a hacer «trabajos previos» y que la intención es que «todo esté solucionado durante el otoño».

El pasado 20 de agosto la problemática volvió a hacer acto de presencia en la zona. Durante esa jornada la lluvia hizo acto de presencia en la capital de la Costera. Las abundantes y copiosas precipitaciones causaron -entre otros desperfectos- una grieta en la calzada junto al Jardín del Beso y obligaron a retirar de forma apresurada los stands y tenderetes del Reial de la Fira de Xàtiva.

Y también causaron que la problemática en el colector reapareciera. Así lo confirmaron los múltiples vídeos compartidos por los vecinos en redes sociales, que ilustraron la acumulación de aguas fecales en dicha jornada.

Desprendimiento

La situación no es nueva y ahora sí parece que se haya realizado algún movimiento para empezar a vislumbrar una solución. No será fácil. Ni rápido.

Cabe recordar que el origen de la avería que causa la acumulación de toallitas y aguas fecales se encuentra en un desprendimiento en la infraestructura ferroviaria que provocó el hundimiento de la vía. Como consecuencia de este incidente, el colector situado por debajo quedó totalmente obstruido por el balasto del ferrocarril, impidiendo el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento.

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La solución anunciada se centra en anular el colector actual —que se encuentra obstruido— y ejecutar un nuevo paso subterráneo por debajo de las vías. Podría afectar al tráfico de trenes.