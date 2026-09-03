Ontinyent pone a punto los centros educativos para el inicio del curso escolar 2026/27
Los regidores de Parques y Jardines y de Servicios Municipales supervisan los trabajos que ejecutan sus departamentos de cara a la vuelta en las aulas del próximo miércoles
El Ayuntamiento de Ontinyent está llevando a cabo toda una serie de actuaciones para poner a punto los centros educativos de titularidad pública de la ciudad de cara al inicio del curso escolar 2026/2027. "Las tareas están siendo llevadas a cabo de forma coordinada por las concejalías de Parques y Jardines, Servicios Municipales y Educación, con mejoras que atienen las peticiones que se hacen desde los centros. La regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, y el regidor de Servicios Municipales, Jordi Vallés, han visitado algunos de los centros donde están llevándose a cabo estas actuaciones, como el CEIP Martínez Valls", exponen desde el consistorio.
Sayo Gandia explicaba que “desde la Concejalía de Parques y Jardines, un año más, estamos poniendo a punto todas las zonas verdes de los colegios, dentro de los preparativos para el inicio de curso. Las principales tareas, como siempre, han sido la limpieza de pistas, poda de ramas que puedan ser peligrosas, mantenimiento de jardines o eliminación de basuras así como la gestión integral de los residuos vegetales que se generan para transformarlo en compuesto que después se utilizan en otros espacios públicos. Durante todo el año se hace un mantenimiento, pero en la semana anterior se hace un control más exhaustivo para supervisar patios, pistas y zonas ajardinadas para que puedan ser utilizadas desde el primer día de manera segura y agradable por parte del alumnado”.
El regidor de Servicios Municipales, Jordi Vallés explicaba que “la competencia de las grandes obras o las equipaciones en los centros educativos públicos es de la Generalitat Valenciana, pero hay una serie de intervenciones de mantenimiento en general de las que se ocupa el Ayuntamiento, como son la carpintería, pintura, etc, que por el uso y el paso del tiempo tienen desperfectos menores, pero que se tienen que atender y reparar. Estamos hablando de tejas que caen, cisternas que pierden agua, incorporación de material nuevo y retirada de material del curso anterior que tiene que ir al Ecoparque. Son acciones que ejecuta la brigada de obras siempre en coordinación con las comunidades educativas, para que los niños y niñas puedan volver a la actividad escolar de la mejor manera posible”, manifestaba.
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