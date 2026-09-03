Ontinyent retoma la programación de "Majors Actius" con más de 20 actividades de otoño

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado la programación de otoño del programa "Majors Actius", "una oferta coordinada desde la concejalía de Mayores Activos, que incluye más de 20 actividades entre los meses de septiembre y diciembre, pensadas para promover el envejecimiento activo, la salud física y emocional y la socialización de las personas mayores".

La regidora del área, Inma López remarcaba que "hemos preparado una programación muy variada, que combina salud, cultura, ejercicio físico, charlas, talleres o excursiones. Además, muchas de las actividades nacen de las propuestas que nos hacen llegar las mismas personas usuarias, lo cual nos permite continuar adaptando el programa a sus intereses y necesidades. Animamos todas las personas mayores de Ontinyent a participar", manifestaba.

Así el próximo lunes 7 de septiembre se abren las inscripciones para la primera excursión de la temporada, una salida cultural en València prevista para el 30 de septiembre que incluirá visitas guiadas en el Palau de la Generalitat, la Diputación de València y otros espacios emblemáticos de la capital, así como la comida. Entre las actividades más destacadas del programa figura también una nueva edición de los "Cafés con el Alcalde", una iniciativa que permitirá a las personas participantes visitar el Ayuntamiento y compartir una conversación directa con el alcalde Jorge Rodríguez para trasladarle inquietudes, sugerencias y conocer de primera mano diferentes aspectos de la gestión municipal. Los encuentros tendrán lugar los días 24 de septiembre, 29 de octubre, 26 de noviembre y 17 de diciembre.

Otra de las propuestas que se incorpora en el calendario responde directamente a una petición formulada por el Consejo de Usuarios de los centros. Se trata de la visita guiada al refugio antiaéreo del regallo y al Museo Arqueológico de Ontinyent y de la Vall d'Albaida (MAOVA), prevista para el 12 de noviembre, que permitirá profundizar en la historia local a través de un recorrido por el patrimonio de la ciudad.

La programación incluye igualmente actividades vinculadas en la promoción de la salud, como la caminata y taller de yoga del Día del Mayor, las sesiones de gimnasia a los parques, un taller sobre nutrición saludable, el Club de Lectura y varias iniciativas enmarcadas en las acciones municipales de lucha contra la soledad no deseada, entre ellas las café-tertulias y el taller de memoria autobiográfica. También habrá espacio para la cultura y las relaciones intergeneracionales, con visitas guiadas, talleres de arte compartidos con jóvenes, actividades navideñas a los tres centros cívicos y propuestas complementarias al Teatro Echegaray.

El programa culminará el 16 de diciembre con una de las citas más esperadas del calendario de otoño, el almuerzo navideño al parque de Benarrai, que reunirá las personas participantes de las actividades de los centros en una jornada de gimnasia suave al aire libre y convivencia para despedir el año. Las personas interesadas pueden acceder a más información y realizar inscripciones en los propios centros cívicos y también al teléfono de Mayores Activos, 674753038, con horario de atención telefónica de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

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Por otro lado, en este mes de septiembre, concretamente lunes día 14, empieza el curso en los tres centros cívicos municipales, el Centro Cívico del*Llombo, el Centro cívico de Sant Josep-Caja Ontinyent y el CEA de San Rafel, donde se desarrollarán actividades como Cuerpo, Música y Danza, *Mindfulness, Arte creativo, Nuevas tecnologías y Activamente, pudiéndose consultar las vacantes en cada centro. Se espera que entre las actividades de "Mayores Activos" y las de los centros cívicos, se cuente con la participación de alrededor de un millar de personas.