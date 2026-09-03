El PP eleva la participación en la concentración en "apoyo a Ceuta" en Xàtiva hasta las 2.000 personas y la Policía Local la rebaja a la mitad

La manifestación en "apoyo a Ceuta" coordinada en Xàtiva registró una notable afluencia. Y un día después, llega el baile de cifras. Desde el Partido Popular estiman que asistieron unas "2.000 personas" a la cita, mientras que desde la Policía Local rebaja el dato a cerca de 1.000 personas. Lo que nadie puede discutir es la afluencia registrada. Otra cosa son los cánticos compartidos y el fondo de una iniciativa politizada en exceso.

Así desde el PP setabense han valorado "muy positivamente la multitudinaria concentración celebrada ante las puertas del Ayuntamiento en apoyo y solidaridad con Ceuta, que reunió a cerca de 2.000 personas, pese a la decisión del gobierno municipal de Roger Cerdà de no adherirse institucionalmente a la convocatoria".

Desde el PP consideran que "la respuesta ciudadana ha dejado una imagen muy clara. Xàtiva sí quiso estar con Ceuta, aunque Roger Cerdà decidiera que su Ayuntamiento no estuviera". "La concentración transcurrió en un ambiente de solidaridad y apoyo al pueblo ceutí y contó con un momento especialmente emotivo cuando una ceutí residente en Xàtiva fue la encargada de leer ante los asistentes el manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias en apoyo a Ceuta", prosiguen.

Para los populares, "este gesto simbolizó perfectamente el verdadero sentido de la convocatoria. No se trataba de partidos ni de siglas, sino de hacer llegar desde Xàtiva un mensaje de apoyo y cercanía a los ciudadanos de Ceuta".

El portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha destacado que “la presencia de cerca de 2.000 vecinos demuestra que la sociedad de Xàtiva estaba muy por delante de su gobierno municipal”. “Le pedimos a Roger Cerdà algo tan sencillo como que el Ayuntamiento se sumara a una convocatoria de solidaridad. Él decidió no hacerlo. Hoy cerca de 2.000 personas le han demostrado que Xàtiva sí quería estar con Ceuta”, ha señalado Sanchis. Los populares consideran "especialmente significativa la diferencia entre la respuesta de los vecinos y la actitud adoptada por el alcalde".

“Cuando Roger Cerdà tuvo que elegir entre estar junto a los vecinos de Xàtiva en un gesto de solidaridad o seguir la posición política de su partido y de Pedro Sánchez, volvió a elegir lo segundo”, ha afirmado el portavoz popular.

A la izquierda, participantes en la cita convocada en Xàtiva. A la derecha, la concentración coordinada en "apoyo a Ceuta" en Ontinyent. / José Luis G. Llagües / Aj. Ontinyent

A su vez, desde el PP exponen que "durante la concentración, además, entre los propios asistentes se escucharon en diferentes momentos voces preguntando ¿Dónde está el alcalde?". Para el PP, esta reacción espontánea refleja “la incomprensión de muchos vecinos ante la decisión del alcalde de ausentarse de una concentración de carácter solidario celebrada precisamente ante las puertas del Ayuntamiento”. Sanchis ha señalado que “no fue el Partido Popular quien tuvo que preguntar dónde estaba Roger Cerdà; fueron los propios vecinos quienes se preguntaron por qué su alcalde no estaba junto a ellos”. “Y esa es probablemente la imagen que resume mejor lo sucedido: miles de vecinos delante del Ayuntamiento mostrando su solidaridad con Ceuta y un alcalde ausente porque prefirió mantenerse fiel a la estrategia política del PSOE”, ha añadido.

Desde el PP han querido "agradecer expresamente la participación de las aproximadamente 2.000 personas que acudieron a la convocatoria, así como la intervención de la vecina ceutí que dio lectura al manifiesto". “Xàtiva ha demostrado una vez más que es una ciudad solidaria. Roger Cerdà decidió que institucionalmente el Ayuntamiento no estuviera, pero los vecinos decidieron que Xàtiva sí estuviera”, ha afirmado Sanchis.

El portavoz popular ha concluido asegurando que la jornada marca claramente las prioridades de cada uno: “Mientras Roger Cerdà sigue pendiente de Pedro Sánchez y de las consignas de su partido, nosotros vamos a seguir estando al lado de los vecinos de Xàtiva. Hoy 2.000 personas han demostrado quién estaba equivocado.”

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Cabe destacar que uno de los cánticos coreados por los presentes -y repetido varias veces- fue "Pedro Sánchez, hijo de puta", palabras que -por el momento- no han sido condenadas ni por el PP ni por VOX, partidos políticos presentes en la cita. De hecho, en el encuentro celebrada en suelo setabense no se hizo amago alguno para intentar acallar este tipo de coros con insultos, algo que sí ocurrió en concentraciones celebradas en otros municipios.