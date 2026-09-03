La Vall d'Albaida se reivindica como uno de los grandes territorios senderistas con una nueva edición del "Entre Muntanyes"

Hay territorios que se descubren desde una carretera. Y hay otros que solo revelan su dimensión real cuando se andan. La Vall d'Albaida pertenece, sin duda, a los segundos. El próximo 12 de septiembre arranca una nueva edición de "Entre Muntanyes", el programa de rutas senderistas impulsado por el Departament de Turisme de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida.

Participantes en una ruta por Castelló de Rugat en una edición pasada del "Entre Muntanyes". / Mancomunitat Vall d'Albaida

Hasta el 20 de diciembre, la programación propone una auténtica travesía por el territorio, con rutas que conducirán los participantes por diferentes municipios de la comarca y también por algunos de sus paisajes de pueblos vecinos. Una manera de descubrir, paso a paso, la diversidad de un territorio donde cada paraje explica una historia diferente.

El presidente de la mancomunidad, Ismael Sanvíctor destaca que "‘Entre Muntanyes’ es mucho más que un programa de senderismo. Es una manera de conocer la Vall d'Albaida desde dentro, de reconectar con nuestro entorno y de descubrir todo aquello que tenemos a pocos kilómetros de casa”.

Un viaje a pie por un territorio de naturaleza

La programación empieza en septiembre con rutas por Beniatjar, Aielo de Malferit, Benigànim, Benissoda, Bellús y Alfafara, seis puertas de entrada a paisajes muy diferentes entre sí. En octubre, el programa continuará por Castelló de Rugat, Quatretondeta, Montitxelvo, Alcoi, Guadasséquies, Beniarrés, la Pobla del Duc, Fageca, Pinet, Agres, Quatretonda, Agullent y Bèlgida. Un mes en que las rutas permitirán adentrarse en un mosaico de sierras, valles y pueblos que conectan la Vall d'Albaida con algunos de los espacios naturales más emblemáticos de su entorno.

El noviembre llevará los senderistas hasta l'Olleria, Benicolet, el Palomar, Atzeneta d'Albaida, Banyeres, Penàguila, Ontinyent y Llutxent, mientras que el programa cerrará el mes de diciembre con cuatro nuevas propuestas en Bocairent, Alquería d'Asnar, Alfarrasí y Otos.

En total, 31 rutas que convierten “Entre Muntanyes” en una invitación a explorar el territorio con calma. A dejar que el paisaje marque el ritmo. “El senderismo nos permite acercarnos en los pueblos de una manera muy especial. Cuando andas, tienes tiempo de observar, de escuchar y de descubrir detalles que pueden pasar desapercibidos”, explica Natalia Quilis, técnica del Departament de Turisme de la mancomunidad.

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La programación combina rutas en sábado y domingo e incluye, en algunas fechas, diferentes itinerarios para escoger. Una fórmula pensada para que los participantes puedan encontrar propuestas adaptadas a diferentes intereses y, sobre todo, para que cada jornada se convierta en una nueva excusa para salir a descubrir. Las personas interesadas pueden apuntarse a las rutas el jueves anterior en línea. La programación estará disponible en las redes sociales y la web de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida.