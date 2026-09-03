Xàtiva adquiere un nuevo motor eléctrico para reforzar la seguridad del sistema de impulsión de aguas potables

El Ayuntamiento de Xàtiva ha adquirido un nuevo motor eléctrico para las bombas de impulsión de aguas potables, "una actuación destinada a renovar un equipo sometido a un uso intensivo y a reforzar la seguridad y fiabilidad del sistema de suministro de agua potable de la ciudad", según apuntan fuentes municipales.

"En concreto, la actuación contempla el suministro y la instalación de un motor eléctrico de 110 kW para una bomba de cámara partida, así como el desmontaje del motor actual, el transporte, la instalación del nuevo equipo, las pruebas y su puesta a punto. Con esta adquisición, se completa al 100% la renovación de los equipos de la sala de impulsión, reforzando así una infraestructura esencial para el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable de Xàtiva", prosiguen desde el consistorio.

"La renovación de este motor permite disponer de un equipo actualizado y con mayores garantías de funcionamiento, especialmente ante posibles incidencias relacionadas con el suministro eléctrico. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta del sistema y reducir el riesgo de que una avería eléctrica pueda comprometer el suministro de agua a la ciudadanía", apuntan las mismas fuentes.

«Con esta actuación continuamos mejorando las infraestructuras que son esenciales para el día a día de Xàtiva. Queremos que la ciudad esté preparada ante posibles incidencias y que, ante una situación extraordinaria, podamos garantizar al máximo la continuidad del suministro de agua», ha señalado Ignacio Reig, concejal de Ciclo Hidráulico.

"Esta actuación cobra una especial importancia después del apagón eléctrico vivido el año pasado, que puso de manifiesto la necesidad de contar con infraestructuras preparadas para afrontar situaciones excepcionales. El objetivo municipal es que Xàtiva pueda mantener el suministro de agua potable ante eventuales interrupciones o averías eléctricas, reforzando la resiliencia de un servicio básico para la ciudadanía", exponen desde el Ayuntamiento.

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Y detallan que "el proyecto contempla una inversión de 11.950 euros, IVA incluido, que incluye el suministro del nuevo motor y los trabajos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento".