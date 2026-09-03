El Ayuntamiento de Xàtiva organiza el I Concurso Nacional de Música Antigua «Fira dels Borja», una nueva propuesta cultural que se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el marco de la Fira dels Borja y que supone la primera vez que se organiza en la Comunitat Valenciana un certamen de estas características.

"El concurso nace con la voluntad de convertirse en una nueva pieza de la programación de la Fira dels Borja y contribuir a ampliar su proyección, incorporando una propuesta especializada en torno a la interpretación de la música antigua. La iniciativa pretende, al mismo tiempo, que esta cita cultural aporte a la Fira un bagaje cultural de relevancia en el ámbito de la música antigua, reforzando su dimensión artística y patrimonial", exponen desde el consistorio.

El certamen está dirigido a jóvenes intérpretes en formación, procedentes de centros de enseñanza musical de España y Europa, que podrán participar individualmente o en agrupaciones de dúo o trío. Entre sus objetivos se encuentran fomentar el estudio, la interpretación y la difusión del repertorio antiguo, así como incentivar el desarrollo artístico de jóvenes talentos.

Las audiciones serán públicas y tendrán lugar en salas situadas en el interior de emblemáticos edificios del rico patrimonio histórico de Xàtiva, vinculando así la interpretación de la música antigua con el entorno patrimonial de la ciudad. La semifinal se celebrará el 31 de octubre y la final tendrá lugar el 1 de noviembre.

El concurso contará con tres categorías por edad, dirigidas a participantes de hasta 13 años, de 13 a 17 años y de 18 a 25 años. El repertorio deberá corresponder a obras interpretadas con criterios historicistas hasta el año 1750 y será obligatorio el uso de instrumentos históricos, entre los que se encuentran la dulzaina, la flauta de pico, el laúd, la tiorba, la vihuela o la viola de gamba, entre otros.

"La propuesta también busca ofrecer a los participantes una experiencia formativa y de evaluación con un jurado especializado, así como favorecer la conexión de los jóvenes músicos con actividades profesionales como talleres, recitales y encuentros. El jurado estará integrado por especialistas de reconocido prestigio en el ámbito de la música antigua y la docencia musical", añaden las mismas fuentes municipales.

La inscripción al concurso es gratuita y el plazo para presentar las solicitudes finalizará el 11 de octubre de 2026. El certamen tendrá periodicidad anual, con la voluntad de dar continuidad a esta nueva propuesta dentro de la programación de la Fira dels Borja.

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"Con esta iniciativa, Xàtiva amplía la oferta cultural vinculada a la Fira dels Borja y apuesta por la música antigua como una nueva vía de proyección cultural, poniendo en valor al mismo tiempo el patrimonio histórico de la ciudad y la creación e interpretación musical", apostillan desde el Ayuntamiento.