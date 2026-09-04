Albaida estrena curso escolar con el CEIP Covalta terminado

El CEIP Covalta de Albaida ha vuelto a abrir sus puertas a las familias. Desde el Ayuntamiento exponen que "tras años de espera y después de una compleja gestión para desbloquear unas obras paralizadas desde 2022, el centro ha recuperado el pulso de un colegio preparado para llenarse de nuevo de alumnos, aulas y vida, tras una inversión superior a los dos millones de euros. Cerca de 200 escolares podrán disfrutar así de unas instalaciones completamente terminadas, en una jornada de puertas abiertas que ha permitido conocer de primera mano el resultado de la actuación".

La jornada ha contado con la presencia del alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, junto a su equipo de Gobierno, quien ha destacado: «Hemos trabajado para desbloquear una situación que llevaba demasiado tiempo enquistada: resolver el contrato anterior, volver a licitar las obras y, sobre todo, garantizar que el centro pudiera abrir con todas las condiciones de seguridad necesarias».

Las mismas fuentes recuerdan que "en concreto, las obras del CEIP Covalta han contado con una inversión aproximada de 1,7 millones de euros financiados íntegramente a través del Pla Edificant de la Conselleria de Educación, a los que se han sumado más de 300.000 euros adicionales para reforzar el muro de contención del centro, una actuación que no estaba prevista inicialmente y que ha resultado imprescindible para garantizar la seguridad y viabilidad de la apertura del colegio".

"Durante el encuentro los asistentes han podido recorrer las aulas, los patios, el comedor, las instalaciones deportivas y el resto de espacios del CEIP Covalta, comprobando de primera mano el resultado de las actuaciones y conociendo un centro que afronta el nuevo curso preparado para recuperar plenamente su actividad", prosiguen.

Desde el Partido Popular de Albaida han puesto en valor que "la finalización del CEIP Covalta representa el resultado de una gestión municipal centrada en solucionar problemas y convertir las inversiones en mejoras concretas para la ciudadanía".

«Lo importante no son solo las cifras de inversión ni los trámites administrativos. Lo verdaderamente importante es que cerca de 200 alumnos han podido volver a tener su colegio y que las familias de Albaida afrontan el nuevo curso con la tranquilidad de saber que sus hijos están en un centro seguro y preparado», ha destacado el alcalde.

"El CEIP Covalta ha dejado atrás los años de espera y ha comenzado hoy una nueva etapa: la de un colegio terminado y preparado para volver a llenarse de vida", exponen desde el PP.

A su vez, detallan que "3l proyecto de este centro educativo se inició en 2021 con una previsión de ejecución de un curso y medio y un presupuesto inicial de 1.166.903 euros. Sin embargo, las obras quedaron paralizadas en 2022, cuando únicamente se había ejecutado el 35% del presupuesto inicial, y el proyecto no contemplaba entonces el refuerzo del muro de contención. En 2023, la empresa constructora solicitó la resolución del contrato, dejando la actuación completamente paralizada y prolongando la estancia de los alumnos en instalaciones provisionales. Para entonces, los escolares llevaban ya dos cursos y medio fuera de las instalaciones del centro, pese a que inicialmente estaban previstas para un curso y medio".

Y defienden su gestión al frente del consistorio: "Con la llegada de Juan Carlos Roses y el gobierno del Partido Popular se ha trabajado para desbloquear la situación y permitir la finalización del proyecto. A mediados de 2024 se alcanzó un acuerdo con la constructora para resolver el contrato anterior sin tener que indemnizar a la empresa y se inició una nueva licitación para completar las obras. El nuevo procedimiento se licitó el 25 de octubre de 2024 y los trabajos se retomaron posteriormente, hasta finalizar con éxito en junio de 2026", apuntan las mismas fuentes.

Noticias relacionadas

«Hemos querido hacer las cosas bien y no simplemente terminar una obra pendiente. Hemos incorporado aquello que era necesario para que el colegio pudiera abrir con garantías, como el refuerzo del muro de contención y placas solares. Hoy podemos decir que el esfuerzo ha merecido la pena porque el resultado es un centro preparado para prestar servicio a los escolares de Albaida durante muchos años», ha concluido Roses.