Atzeneta y Ontinyent 1931 inician sus caminos en la competición regular fuera de casa

Se acaban las vacaciones y vuelven las competiciones oficiales. Tras un verano marcado por la incertidumbre, las renovaciones y las nuevas incorporaciones, los equipos de la Vall d’Albaida quieren mejorar su anterior campaña. El conjunto “taronja” no quiere sufrir y los “blanc-i-negres” buscarán llegar vivos al tramo final.

El primero que debutará en la liga 2026/2027 será el Atzeneta. El sábado visitará al CD Buñol a partir de las 18:30 horas en el Beltrán Báguena. El partido estará dirigido por Javier Valero, asistido en las bandas por Diego Gómez y Alejandro Fuentes. El verano del Atzeneta ha sido complicado, con la incertidumbre durante muchas semanas por saber en qué categoría competiría esta temporada. Tras la confirmación de que sería equipo de Tercera Federación, el primer movimiento fue la renovación del cuerpo técnico encabezado por Luis Miguel Garrido. En cuanto a jugadores, continuarán una temporada más en el Regit: Miñana, Tomé, Gallego, Luispa, Ferri, Ayoze, Salva Martí, Savall, Leo Ramírez y Rubén Saiz. Por lo que respecta a las incorporaciones, destaca la vuelta de Ballester y Marc Sirera. El equipo ha incorporado otros nombres destacados en la categoría como Berjillos, Ángel Sánchez o Boronat.

La pretemporada no ha sido fácil para los de Garrido, con tintes parecidos a los de la temporada anterior, con muchos jugadores con molestias y entre algodones, como Ballester o Leo Ramírez. En cuanto a resultados, el equipo perdió contra la Selección de AFE en el primer test de pretemporada y en el segundo amistoso empató con el CD Olímpic. También cerraron la pretemporada con idéntico resultado (1-1) contra los de Xàtiva. Durante la preparación también se han medido a equipos como La Nucía o CFI Alicante, mostrando buenas sensaciones.

El primer partido de liga no será fácil ante un equipo correoso y un campo muy complicado de visitar. Los de la comarca de la Hoya de Buñol cuentan con un bloque consolidado y el ADN de su entrenador Alejandro San Isidro. El objetivo principal es empezar bien la temporada, con buenas sensaciones y una dinámica positiva para evitar el sufrimiento de la pasada campaña.

El domingo, a las 12 horas, será el debut del Ontinyent 1931 frente al Roda. La contienda estará dirigida por Alberto Cornelles, asistido en las bandas por Josep Ferreres y Ali Ezaydy. El Ontinyent 1931 vive una nueva etapa tras el adiós de Roberto Bas, quien ocupó el banquillo desde la fundación del club, y también la no continuidad del director deportivo, Abel Buades. Ahora la entidad “blanc-i-negra” afronta la nueva era con Moi como director deportivo y Rubén Sanz como entrenador. En el Clariano seguirán defendiendo la elástica ontinyentina una temporada más Chimo Reig, Rober, Andreu Serrano, Osoro, Jorge García, Micó, Juanan y Pau Sanchis. Entre las incorporaciones destacan jugadores como Jefri, Pulsera, Carlos Mas o la vuelta de Víctor Revert.

En cuanto a la pretemporada, los de Rubén Sanz se han impuesto a equipos como el Utiel (1-3) o el Rayo Ibense (0-1). Buenas sensaciones tuvieron en otros amistosos, como el disputado ante La Nucía, que se resolvió con una ajustada victoria para los alicantinos (2-3).

El Roda ya sabe lo que es competir de forma oficial esta temporada. Lo hizo hace apenas una semana en la fase territorial de la Copa Federación en un triangular que los enfrentó a Intercity y Torrent. Los castellonenses perdieron en la tanda de penaltis frente a los alicantinos y fueron superados por la mínima por los de l’Horta Sud (0-1).

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El Ontinyent 1931 encara el inicio de liga con ilusión en esta nueva etapa y con el objetivo de estar lo más arriba posible. Quieren empezar con buen pie la competición y ser lo más regulares posible.