Graban a tres hombres tras entrar a robar en una vivienda de Bixquert e intentarlo en la casa de al lado

El incidente ha tenido lugar hoy, 4 de septiembre, a las once de la mañana. Una vecina de Bixquert ha grabado con el sistema de vigilancia que tiene instalado en su propiedad como tres hombres intentaban entrar a robar a su propiedad tras haberlo hecho en la casa de un vecino. En las imágenes se ve como alguno lleva la cara cubierta y está ataviado con guantes mientras merodean de forma tranquila con su propiedad. Eso sí, han debido abandonar la zona de forma acelerada, ya que los testimonios recopilados exponen que los vecinos se han avisado y han acudido rápidamente y también han sido movilizados efectivos de la Policía Local de Xàtiva y la Guardia Civil.

La dueña de la vivienda en la que han sido grabados -que responde a las iniciales L.S- ha atendido a Levante-EMV y ha confirmado que se han dado cuenta de lo que ocurría al sonar las alarmas: "Hemos conectado las cámaras y los hemos visto paseando por mi casa como si fuera suya. Enseguida, he llamado a la policía y mi marido se ha ido corriendo. Lo hemos comentado también por el grupo de vecinos y todo el mundo ha ido llegando, pero no estaban. No nos han robado nada, quizás porque me he puesto a chillarles por el audio de la cámara".

Y no es la primera vez que le ocurre: "En el 2015 ya me entraron a robar. Ahí fue cuando nos planteamos comprar las cámaras. A mi vecino de al lado sí le han entrado y le han deshecho lo de dentro, pero creo que no se han llevado nada. Yo ya he denunciado ante la Guardia Civil, ya tienen el vídeo. Que los vecinos hayan acudido tan rápido también te da algo de tranquilidad".

Jordi es el dueño del inmueble en el que los "cacos" sí han entrado. Ha relatado lo ocurrido a este diario: "Estábamos en casa y a las 10:45 nos hemos ido. En ese momento, han entrado enseguida, como si estuvieran vigilando. Tengo alarma, pero no la he puesto porque iba a tardar unos 20 minutos. Lo han revuelto todo y no se han llevado nada. Y de ahí han pasado a la casa de los vecinos, en la mía habrán estado unos cinco o diez minutos".

"Se ve que van directamente a por joyas o algo así. A mí nunca me había entrado. En mi casa ha estado la Guardia Civil y esta tarde irá a denunciado. Los vecinos han reaccionado muy bien, la verdad" ha apostillado.

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En el perfil en la red social Instagram del grupo "Vecinos de Bixquert organizado" también han denunciado lo ocurrido.