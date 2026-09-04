Guerola Áridos y Hormigones SL ejecutará el plan «Ontinyent Millora», dotado con 1,95 millones de euros

El Ayuntamiento de Ontinyent presentó el pasado mes de junio el plan «Ontinyent Millora», un proyecto que engloba un total de 35 pequeñas intervenciones urbanísticas en la ciudad y cuenta con un presupuesto global de 1,95 millones; de los que 1,5 millones procederán de la Diputación de València. Y ya se perfila la empresa que ejecutará el proyecto: Guerola Áridos y Hormigones SL.

Así, la mesa de contratación ha propuesto adjudicar el plan a la citada firma con sede en la capital de la Vall d’Albaida. Guerola Áridos y Hormigones S.L. fue fundada formalmente el 3 de febrero de 1999, fecha en la que se inscribió legalmente en el Registro Mercantil. No obstante, su origen operativo se remonta a 1976, año en el que nació el Grupo Guerola, la corporación familiar matriz bajo la cual se desarrolló posteriormente esta división especializada en áridos y hormigones. Su cifra de negocio anual roza los 20 millones de euros. Ahora, gestionará el citado plan una vez aporte toda la documentación requerida en el plazo fijado para este tipo de contratos administrativos.

«Ontinyent Millora» contempla un total de 35 actuaciones repartidas en 26 puntos del casco urbano y el polideportivo municipal. El regidor de Territorio, Óscar Borrell, apuntó ayer que «se trata de un paso muy importante para poner en marcha un plan de gran calado, que permitirá intervenir en calles, espacios públicos e instalaciones municipales con actuaciones adaptadas a las necesidades de cada zona. Una vez tengamos la adjudicación definitiva se podrá proceder al inicio de las obras, que esperamos que estén finalizadas en los primeros meses de 2027».

A su vez, Borrell recordó que la actuación «llega gracias al trabajo de la vicepresidenta primera de la Diputación de València, Natàlia Enguix y el apoyo de la Diputación, puesto que sin los 1,5 millones de euros aportados sería imposible afrontar una actuación como esta El idilio entre la corporación municipal y la entidad supramunicipal desarrollado en la presente legislatura se ha traducido en múltiples inversiones a lo largo de los últimos años.

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Actuaciones menores

Desde el Ayuntamiento recuerdan que «entre las actuaciones más destacadas del plan figura la calle Sant Ignaci, donde se creará una nueva acera que dará continuidad a los itinerarios para peatones. En la avenida de Vicent Gironés Mora se renovarán las aceras, la calzada, la red de agua potable, el alumbrado y los espacios ajardinados, mientras que en la Avenida de Albaida se adaptarán siete pasos de peatones para adecuarlos a la normativa de accesibilidad. El programa también contempla renovación urbana y reparación de pavimentos en espacios como la plaza Ovidi Montllor, las calles Serreta, Corts y Enric Valor, la calle Monjas Carmelitas o varios tramos de la calle Mayor. Además, se reasfaltará vías como las calles Aielo de Malferit, Cristòfor Colón, Fuers, Agullent, Rafael Sanchis Seguí, Jaime I, etc». n