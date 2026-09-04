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Una marca local de prendas de boxeo promociona su última camiseta en la Seu de Xàtiva

El anuncio ha sido grabado esta semana y colecciona "likes" en redes sociales como Instagram

Imagen de archivo de la SEU de Xàtiva.

Imagen de archivo de la SEU de Xàtiva. / Perales Iborra

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

No es algo nuevo. La generalización de las redes sociales ha cambiado los discursos en plena era tecnológica. Y la necesidad -o la obligación por innovar- lleva a mezclas que podrían parecer, a priori, algo extrañas. Un ejemplo de ello es un reciente vídeo -se compartió hace cuatro días- que una marca local de prendas de boxeo ha grabado en la Seu de Xàtiva, promocionando su nueva camiseta.

En las imágenes se puede ver al actual cura de Llocnou como levanta la citada prenda y como "bendice" a un hombre que la porta -y realiza algunos golpes y combinaciones de boxeo después- en las instalaciones de la Seu. El vídeo está grabado de forma profesional y cuenta con BSO a la canción "la saeta" de India Martínez.

La citada prenda tiene una imagen de Jesucristo en la parte delantera dentro de un diseño más amplio, de ahí la conexión con las instalaciones religiosas. En la tienda web de la marca -Sixbox- la definen como "camiseta oversize premium con gráfico de gran formato en la espalda inspirado en la unión, el respeto y el espíritu de lucha. Una pieza urbana con carácter".

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Una de las responsables de la firma ha compartido el vídeo con un escueto mensaje: "POV: tu marca entendió el marketing". En su propia web apuntan los orígenes de la aventura empresarial: "Sixbox nace de una pareja que comparte gimnasio, horarios y la misma obsesión. Primero fue entrenar juntos. Después, la idea de que la ropa con la que subíamos al ring podía estar mejor pensada". Y parece que la acción de promoción no les ha ido mal: la citada camiseta está agotada en tallas L y M, quizás las más usadas en la actualidad.

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