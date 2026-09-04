La nueva edición Museari Queer Art lucha contra la violencia machista

Xàtiva inaugurará el próximo 9 de septiembre, a las 19.00 horas, una nueva edición de Museari Queer Art, una exposición en defensa de los derechos humanos, la diversidad sexual y la inclusión que permanecerá abierta al público en el Museu de Belles Arts – Casa de l’Ensenyança hasta el 10 de enero de 2027.

La muestra, organizada por Museari y el Ayuntamiento de Xàtiva, cuenta con el apoyo de las Concejalías de Cultura, Mujer e Igualdad, y Políticas Inclusivas y no sexistas LGTBIQ+. El acto inaugural incluirá una acción performativa del artista Urko Álex García Ferrando.

Museari Queer Art 8 reúne las obras de 30 artistas de diferentes países que han participado durante los dos últimos años en Museari, un museo en línea dedicado a la investigación y difusión del arte en favor de la diversidad a través de la historia y la educación.

Esta nueva edición pone especialmente el foco en la lucha contra la violencia machista, una cuestión que tendrá un protagonismo especial durante el mes de noviembre, cuando se ha programado un conjunto de actividades destinadas a sensibilizar a la ciudadanía y contribuir a la concienciación ante esta problemática social.

Uno de los rasgos diferenciales de Museari Queer Art es la combinación de los recursos de exhibición propios de los museos virtuales con los formatos tradicionales de los espacios expositivos. De este modo, el público podrá seguir el discurso de la muestra a través de diferentes formatos artísticos y tecnológicos. Algunas de las obras son originales, mientras que otras incorporan herramientas digitales que requieren la participación de los visitantes mediante sus dispositivos móviles para acceder a los contenidos.

La exposición integra así las dimensiones artística, inclusiva y tecnológica, con una propuesta que busca ampliar las formas de acceso y participación en el arte contemporáneo.

Entre los artistas participantes se encuentran Ame Soler / Tres Voltes Rebel, Ana Pérez Quiroga, Antonio García López, Càrol Otero, Colin Neville Ginks, Dori Nigro & Paulo Pinto, Jorge Gil, Laura Avinent, Luca Gaetano Pira, Miguel Hernández Sáez, Mireia Pérez Rodríguez, Óscar Bermejo, Susana Chiocca, Tales Frey y Urko Álex García Ferrando, entre otros.

La muestra cuenta también con una destacada presencia de artistas de Xàtiva, con la participación de Alfred Moral, Carme Caldes, Carme Jorques, David Vila, Helena Moral Cerdà, Inmaculada Abarca Martínez, Josep Albert, Josuè Perales, Mar Juan Tortosa, Maria Gosalbes, Miguel Soro, Miquel Mollà, Ricard Vila y Toni Grau.

A lo largo del mes de noviembre se desarrollará un programa de actividades vinculadas a Museari Queer Art 8. La programación incluirá el acto de entrega de los Premios Museari 2026, la presentación del libro Museari Queer Art 8, una mesa redonda con representación de artistas mujeres de Xàtiva y diversas conferencias sobre arte, diversidad sexual, feminismos y tecnologías digitales.

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Con esta nueva edición, Xàtiva vuelve a acoger una propuesta artística que combina cultura, tecnología y compromiso con los derechos humanos y la diversidad, y que durante los próximos meses convertirá el Museu de Belles Arts – Casa de l’Ensenyança en un espacio de reflexión y participación en torno a estas cuestiones.