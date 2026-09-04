Nueva temporada del CD Olímpic

Se inicia una nueva temporada. La inicio con ilusión. Hasta el momento lo escuchado, leído y visto me hace pesar en una buena temporada. Creo que se inicia una nueva etapa con Álex Redondo en el banquillo, con una plantilla que no cambia su defensa mucho pero sí que incorpora efectivos y opciones al centro del campo y a las bandas, y también renueva la posición de “9”.

Me encanta de lo Francesc, también me ilusiona el juvenil Hugo Flores, o el momento de forma de Sergio García y de Viti, el empuje de Jaime Mora… Los resultados mandarán, pero, a día de hoy, me gusta la plantilla.

Nueva etapa en la gestión, pues, asentada la junta directiva, van desapareciendo las deudas de gestiones anteriores. Tienen ahora más autonomía, más capacidad de decisión, menos lastres económicos y menos posibles culpables si se da algún revés.

La celebración del centenario empieza a asomar en el horizonte.

Noticias relacionadas

¿Todo bien entonces? A ver… siempre hay algún “pero”, porque nadie es perfecto, pero no cambia la sensación optimista que tengo ahora. La no inscripción del equipo de veteranos, entendiendo las circunstancias, no es una buena noticia para un club que quiere ser club. ¡Empezamos!