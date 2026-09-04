En Onda
Nueva temporada del CD Olímpic
El club de Xàtiva arranca la liga con nuevo entrenador, Álex Redondo, e inicia también una "nueva etapa en la gestión", donde "van desapareciendo las deudas de gestiones anteriores
Félix Lluch
Se inicia una nueva temporada. La inicio con ilusión. Hasta el momento lo escuchado, leído y visto me hace pesar en una buena temporada. Creo que se inicia una nueva etapa con Álex Redondo en el banquillo, con una plantilla que no cambia su defensa mucho pero sí que incorpora efectivos y opciones al centro del campo y a las bandas, y también renueva la posición de “9”.
Me encanta de lo Francesc, también me ilusiona el juvenil Hugo Flores, o el momento de forma de Sergio García y de Viti, el empuje de Jaime Mora… Los resultados mandarán, pero, a día de hoy, me gusta la plantilla.
Nueva etapa en la gestión, pues, asentada la junta directiva, van desapareciendo las deudas de gestiones anteriores. Tienen ahora más autonomía, más capacidad de decisión, menos lastres económicos y menos posibles culpables si se da algún revés.
La celebración del centenario empieza a asomar en el horizonte.
¿Todo bien entonces? A ver… siempre hay algún “pero”, porque nadie es perfecto, pero no cambia la sensación optimista que tengo ahora. La no inscripción del equipo de veteranos, entendiendo las circunstancias, no es una buena noticia para un club que quiere ser club. ¡Empezamos!
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios
- Detienen a una pareja en València por el homicidio de su hijo de 18 meses
- La Guardia Civil localiza a una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent
- Cortes de tráfico hoy en València por la manifestación en apoyo a Ceuta
- Usuarios de Metrovalencia critican el estado de la estación de Marítim tras dos meses de obra: 'Que no esté lista es sorprendente
- Aemet activa el aviso amarillo por tormentas y granizo este miércoles en la Comunitat Valenciana: estas son las zonas dónde va a llover
- Un día pasará algo muy gordo': Sigue la presión policial en el barrio de Velluters ante una situación 'insoportable' entre el vecindario
- La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027