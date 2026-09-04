El Olímpic inicia la liga recibiendo al Gandia en la Murta

El CD Olímpic inicia este sábado la temporada en la Lliga Comunitat. El equipo setabense recibirá al Gandia a partir de las 19.00 horas en La Murta, en un encuentro que será dirigido por Santos Belando y para el que el entrenador, Álex Redondo, dispone de todos sus jugadores.

Redondo ha explicado que el equipo llega preparado después de completar una pretemporada que ha calificado de positiva. “Ha sido una pretemporada positiva para nosotros, para el cuerpo técnico, y llegamos preparados para afrontar este partido”, ha señalado. El técnico ha confirmado además que toda la plantilla está disponible, aunque algunos futbolistas han acumulado menos minutos de preparación que otros.

El entrenador ha insistido en que el Olímpic debe mantener una identidad reconocible independientemente del rival. “Nosotros tenemos que tener un ADN claro, las ideas claras”, ha afirmado. Redondo ha explicado que el equipo tendrá en cuenta los puntos fuertes del Gandia y las zonas en las que puede hacerle daño, pero ha añadido que “el ADN del Olímpic no lo tenemos que perder nunca”. Sobre su propuesta futbolística, se ha definido como un entrenador que busca “controlar el partido” y “controlar lo máximo posible en el fútbol”.

Entre los jugadores que han tenido protagonismo durante la pretemporada está el juvenil Hugo Flores. Redondo ha destacado que “ha sido de los que más minutos ha tenido del equipo” y que se encuentra “en la misma situación que los otros compañeros”, sin diferenciar entre jugadores de futuro y de presente.

Respecto al Gandia, el entrenador del Olímpic ha advertido de que no se puede afrontar el encuentro con exceso de confianza. “Si vamos a media intensidad nos equivocamos”, ha afirmado. Redondo ha destacado que el conjunto gandiense cuenta con jugadores con experiencia en Lliga Comunitat y Tercera División, junto a futbolistas jóvenes, y lo ha definido como “un equipo bastante dinámico”.

Llamamiento a la afición

Redondo ha hecho igualmente un llamamiento a la afición para este estreno liguero en La Murta. “Estamos muy ilusionados en hacer cosas grandes este año, pero sin ellos, si no nos apoyamos, será muy difícil”, ha concluido.

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El entrenador del CF Gandia, Alberto Gregori, afronta el estreno liguero en La Murta «con mucha ilusión y con los pies en el suelo», consciente de que su equipo acaba de ascender, aunque deja clara su ambición: «Queremos consolidarnos en la categoría, pero somos un equipo y un club ambicioso, así que no renunciamos a nada». Gregori considera además que el Olímpic «es serio candidato al ascenso» y espera «un partido muy bonito» entre dos clubes históricos. El técnico ha advertido también de la dificultad del grupo, que prevé como «una liga durísima», y ha confirmado que el Gandia llegará al debut con varias ausencias importantes.