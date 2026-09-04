Ontinyent abre la II convocatoria de los Premios al Uso del Valenciano en el Comercio Local

El Ayuntamiento de Ontinyent ha abierto la II convocatoria de los Premios al Uso del Valenciano en el Comercio Local," una iniciativa impulsada con el apoyo de la Diputación de València que busca reconocer y fomentar el uso de la lengua propia entre los comercios, servicios, empresas y profesionales del municipio", según exponen desde el consistorio. La convocatoria ha sido publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), iniciando así el plazo de presentación de solicitudes.

La vicepresidenta primera de la Diputación de València y regidora de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ontinyent, Natàlia Enguix, destacaba que "después de la buena acogida de la primera edición, queremos continuar consolidando estos premios como un reconocimiento a las empresas que hacen del valenciano una herramienta habitual de comunicación con su clientela. El comercio local es uno de los principales escaparates de nuestra lengua e iniciativas como esta contribuyen a reforzar la presencia con normalidad en el día a día".

La convocatoria mantiene una dotación global de 3.000 euros y establece dos modalidades de participación. La primera reconocerá el uso del valenciano en la rotulación y el material imprimido de los establecimientos, como por ejemplo facturas, albaranes, bolsas o papel corporativo. La segunda distinguirá las iniciativas que incorporan el valenciano en las nuevas tecnologías, como por ejemplo páginas web, redes sociales, software de gestión u otras herramientas digitales.

En cada una de las modalidades se otorgarán tres premios de 750, 500 y 250 euros respectivamente. Además, las candidaturas tendrán que aportar un dosier explicativo, con una extensión máxima de diez hojas, en que se detalle el trabajo desarrollado en favor del uso del valenciano. Podrán participar todos los comercios, empresas, servicios y profesionales que desarrollan su actividad en Ontinyent, presentando una única solicitud por establecimiento y modalidad. Así mismo, las empresas ganadoras de una modalidad en la edición anterior no podrán optar al mismo premio en esta convocatoria, con el objetivo de favorecer que nuevos establecimientos puedan ser reconocidos.

Las solicitudes podrán presentarse durante los quince días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria al BOP, bien al Registro General del Ayuntamiento, a través de la Sede Electrónica o por cualquier de los medios previstos en la normativa administrativa vigente.

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Natàlia Enguix animaba "al tejido comercial y empresarial de Ontinyent a participar en esta segunda edición, destacando que con estos premios queremos reconocer el esfuerzo de los negocios que contribuyen a normalizar nuestra lengua y animar otros establecimientos a seguir el mismo camino. Continuamos trabajando porque Ontinyent sea una ciudad donde todo aquello que nos identifica y nos une también esté presente en la actividad económica", remarcaba.