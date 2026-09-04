Xàtiva adjudica la gestión del centro de día Pérez Bruschetti que atiende a enfermos de Alzheimer

El Ayuntamiento de Xàtiva ha adjudicado la gestión del centro de día Pérez Bruschetti, que atiende a 35 personas dependientes enfermas de Alzheimer. El contrato, cuya licitación se anunció el pasado mes de abril, se ha adjudicado -este pasado miércoles 2 de septiembre se anunciaba la resolución- a la empresa Socialcore SL, que presentó la oferta económica más ventajosa entre las seis mercantiles que concurrieron al proceso, aunque una de ellas fue finalmente excluida de la clasificación al no subsanar la documentación requerida. Así, el contrato ha sido adjudicado a Socialcore SL, que prestará el servicio por 424.150 euros y un plazo de un año, con posibilidad de ampliar el contrato hasta un máximo de 3 años y 1,5 millones de euros. Socialcore ya ha gestionado este centro setabense anteriormente.

El centro de día Pérez Bruschetti de Xàtiva, situado en la calle Santa Anna del centro histórico de la ciudad, cuenta con 35 plazas y atiende a personas enfermas de Alzheimer y con dependencia. Presta una atención integral e individualizada en materia sanitaria, higiénica, terapéutica, psicológica y sociocultural. Además, ofrece el servicio de restauración, con desayuno, comida y merienda para los usuarios, que también cuentan con un servicio de transporte adaptado desde su domicilio al centro de día, así como el regreso a casa cuando finaliza la jornada. El centro de día está abierto los días laborables del año, de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 18:30 horas.

Las personas dependientes que acuden a este centro de día reciben varios servicios, entre ellos terapia ocupacional, para prevenir el deterioro y mantener las aptitudes, realizando actividades en las áreas funcional, cognitiva, motora, emocional y de participación comunitaria, con el objetivo de mantener o mejorar el mayor nivel de autonomía posible y de independencia y la vinculación de las personas dependientes con su entorno sociocomunitario. El Pérez Bruschetti también ofrece actividades de prevención y promoción de la salud y educación sanitaria; atención social, que incluye la acogida y adaptación al centro, el fomento de la convivencia en el centro y el fomento de las actividades de estimulación y de las relaciones entre las personas usuarias; así como orientación y apoyo a familiares. También se prestan los servicios de animación sociocultural, atención y apoyo psicológico, atención médica y de enfermería y servicios de higiene personal, para las personas que lo precisen. La empresa adjudicataria tendrá que prestar una atención integral e individualizada en los aspectos sanitarios, higiénicos, terapéuticos, psicológicos y socioculturales, según detalla la documentación de la licitación.

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Empresa con experiencia en el centro de Xàtiva

La empresa adjudicataria, Socialcore, es una mercantil dedicada a la gestión de servicios sociales especializados y con una larga trayectoria en ello, gestionando centros en la Comunitat Valenciana, Aragón, Madrid o La Rioja. Además, cuenta con experiencia en la gestión del centro Pérez Bruschetti de Xàtiva, que ya ha asumido anteriormente. De hecho, Socialcore fue la empresa a la que el ayuntamiento prorrogó de forma forzosa el servicio de este centro a finales de 2023, tras agotarse el contrato vigente hasta entonces, adjudicado en 2021 a esta misma mercantil. El ayuntamiento no licitó la nueva gestión y, para no interrumpir el servicio, necesario para las personas enfermas de Alzheimer, el consistorio recurrió a la prórroga forzosa. Un decreto de alcaldía aprobó la continuidad del servicio con la empresa Socialcore SL hasta que se adjudicó el nuevo contrato.