Xàtiva inicia la instalación de contadores para sectorizar y controlar en tiempo real la red de agua

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado la instalación de los nuevos contadores que permitirán avanzar en la sectorización de la red municipal de agua potable, que quedará organizada en 12 sectores hidráulicos para mejorar su control y seguimiento. Los trabajos han comenzado con la actuación prevista en la plaza de España.

Esta actuación forma parte del proyecto de suministro e instalación de contadores de telelectura y otros elementos para el Servicio Municipal de Aguas Potables de Xàtiva, una actuación que incorpora tecnología de telelectura mediante red LoRaWAN y herramientas digitales para la gestión de los datos. El proyecto contempla contadores tanto para los abonados como para los diferentes sectores hidráulicos de la red.

El objetivo es disponer de una información mucho más precisa y continua sobre el funcionamiento de la red. Los contadores transmitirán los datos de consumo y permitirán analizarlos con diferentes frecuencias, mientras que la plataforma de gestión podrá generar avisos y notificaciones ante variaciones de consumo o posibles fugas. De este modo, la sectorización permitirá comparar el agua que entra en cada ámbito de la red con los consumos registrados y facilitará la localización de posibles anomalías. La mejora esperada es, por tanto, reducir las pérdidas de agua del sistema, detectar antes las fugas, mejorar el conocimiento sobre el estado de la red y optimizar su funcionamiento y eficiencia energética, que son precisamente los objetivos establecidos en el proyecto municipal. El nuevo sistema también permitirá disponer de información detallada sobre los consumos y detectar patrones anómalos. Entre las herramientas previstas figura, por ejemplo, el análisis del consumo nocturno ininterrumpido entre las 2 y las 5 de la madrugada, un indicador que puede ayudar a identificar posibles fugas.

La instalación de los nuevos equipos supone así un paso adelante en la modernización del Servicio Municipal de Aguas Potables y en la transformación digital de la gestión de la red, con el objetivo de conseguir un uso más eficiente y sostenible de un recurso esencial como es el agua.

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Sustitución de 7.000 contadores

El concejal de Ciclo Hidráulico, Ignacio Reig, explica que «avanzamos en la renovación de toda la red de agua potable de la ciudad. En estos momentos estamos llevando a cabo la sustitución de una cantidad muy importante de 7.000 contadores y también estamos aprovechando para instalar unos contadores sectoriales que nos servirán para monitorizar en tiempo real cuál es el consumo de la red de agua potable en toda la ciudad. Comenzando por la plaza de España, al colocar estos contadores sectoriales, finalmente instalaremos 12 contadores de gran caudal que nos proporcionarán vía telemática el consumo de estas 12 grandes áreas de consumo de la ciudad y nos permitirán comprobar fugas o detectar si en algún momento existe un consumo elevado o no justificado en alguna de las zonas». El concejal espera poder acabar esta actuación «a final de año, lo que nos permitirá renovar el 50 % de la red de contadores y tener por fin toda la ciudad sectorizada por sectores de consumo de agua potable».