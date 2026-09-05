La Mancomunitat La Costera-Canal inicia la próxima semana el reparto de cubos para el puerta a puerta

La Mancomunitat de La Costera-Canal inicia la próxima semana una de las acciones importantes para la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta que se pondrá en marcha a mediados del próximo mes de octubre: el reparto de los cubos necesarios para depositar la basura. Dos equipos con técnicos de la entidad supramunicipal y de la empresa encargada del nuevo servicio recorrerán los 15 municipios adheridos al puerta a puerta para repartir el material necesario. Se repartirán dos cubos por vivienda, además de uno extra “aireado” y más pequeño para los que dispongan de menor espacio en sus casas, según ha explicado el presidente de la mancomunidad, José Luis Gijón.

Enguera y Vallés serán las primeras localidades donde se repartirán los cubos, el próximo lunes 7 de septiembre. En la localidad de la Canal de Navarrés, adscrita a la Mancomunitat de La Costera-Canal -el resto de municipios de esta comarca están en la Mancomunidad de La Canal de Navarrés- el reparto comenzará el día 7 y se alargará durante diez días. El reparto se extenderá durante más de un día en varios municipios, en los de mayor tamaño, para ofrecer más facilidades a las familias para recoger el material. También se ofrecen varios horarios, por la mañana y por la tarde, y quién no pueda acudir en los horarios marcados podrá delegar la recogida, pidiéndolo a través de una solicitud en los ayuntamientos.

El calendario del reparto de cubos seguirá en la Granja de la Costera el martes 8; el miércoles día 9 será en Torrella; el jueves 10 en Cerdà; y el viernes 11 de septiembre en Llanera de Ranes, donde también se repartirán el lunes 14. La siguiente semana, el reparto de los cubos seguirá en Rotglà i Corberà, los días 15 y 16; en la Llosa de Ranes se repartirán del 17 al 25 de septiembre; el 21 comenzará en Barxeta; en Llocnou d’en Fenollet será el día 24; el día 28 comenzará en el Genovés y Novetlè; y el día 30 en Montesa. En octubre, el día 2, llegarán los cubos a las familias de Vallada, que también podrán recogerlos en días posteriores; y el día 5 comenzará en Moixent, hasta el día 13 de octubre.

El presidente de la Mancomunitat de La Costera-Canal ha explicado que desde la entidad que preside se están haciendo mucha “pedagogía” con campañas informativas que están recorriendo las diferentes localidades para aclarar cualquier duda de los vecinos y vecinas sobre el nuevo sistema de recogida de residuos. “No hemos parado. Hemos realizado campañas en todos los pueblos, tanto los técnicos de la mancomunidad como de la empresa contratada para la recogida. Además, un técnico de la mancomunidad también ofrece información más detallada a las familias que lo requieran. En Cerdà, he pedido que acuda a explicarlo a una familia”, explica el también alcalde de Cerdà. El nuevo modelo ha motivado las quejas de algunos vecinos y vecinas, sobre todo por la cuota de la recogida abonada a la ciudadanía, que critica los costes elevados del servicio de la basura. Sobre ello, Gijón ha explicado que “estamos preparando una nueva campaña informativa para explicar la cuota del servicio y dónde se destina el dinero que pagan los vecinos por la recogida”, expone José Luis Gijón, quien afirma que “una vez la gente comience con el nuevo sistema, verá como es fácil. Además, en los cubos que se repartirán irán unos imanes, así como información de los horarios de la recogida, del calendario y de qué residuo va en cada cubo”. El presidente de la mancomunidad también pone de manifiesto que “los contenedores de cartón, plástico y vidrio seguirán funcionando. De momento, el puerta a puerta será para la orgánica y el resto. Y habrá un contenedor de emergencia para estos residuos”.

19 de octubre, comienza el puerta a puerta

Gijón explica que, una vez distribuidos los cubos en las 15 localidades, comenzará la puesta en marcha del servicio puerta a puerta. Concreta que entre el “13 y el 14 se acabarán de repartir los cubos -los días festivos del 9 y 12 de octubre no habrá reparto- y, tras unos días de margen, el servicio está previsto que comience a prestarse el 19 de octubre”. El presidente de la Mancomunitat La Costera-Canal, José Luis Gijón, afirma que “estamos preparados para la implantación del puerta a puerta, y preparando incentivos y bonificaciones para las familias”.