Atzeneta y Ontinyent 1931 inician sus caminos ligueros con derrota

El fin de semana arrancaba una nueva campaña futbolística con ilusiones renovadas. El Atzeneta afronta el tramo inicial con la intención de buscar rápidamente las buenas sensaciones y dejar atrás la temporada pasada, en la que unas primeras semanas complicadas marcaron el devenir del equipo, que sufrió en exceso por la salvación de la categoría. Por su parte, el Ontinyent 1931 buscará asentar los múltiples cambios que se han dado durante el verano, que pasan más allá del baile de jugadores, por el cambio en la dirección deportiva y el banquillo. El arranque liguero no fue bueno para los equipos valldalbaidins.

El conjunto “taronja” se desplazó el sábado a Buñol, escenario siempre complicado. El Beltrán Baguena acogió un partido muy disputado y de contacto, como es habitual en un campo de dimensiones pequeñas. El primer periodo transcurrió sin apenas ocasiones para ninguno de los dos equipos. El Atzeneta controló el tempo del partido y supo aprovechar una de las pocas ocasiones de gol. Luispa, desde la banda, la puso al primer palo para que Berjillos abriera la lata (0-1). El encuentro se fue al descanso sin más movimientos en el electrónico.

La segunda parte estuvo marcada por los cambios en los dos conjuntos. El Atzeneta seguía teniendo el partido controlado y dispuso de la ocasión para ampliar distancias, pero no pudo aprovecharla. En cambio, sí llegó el gol local. Al Atzeneta se le quedó un balón corto que aprovechó Jonás para sorprender a todos con un disparo desde medio campo para empatar el duelo (1-1). El Atzeneta fue fiel a su idea y buscó los tres puntos, pero el Buñol aprovechó un desajuste defensivo para remontar el encuentro en el minuto 82 con el tanto de Álvaro Peris (2-1). El marcador ya no se movió y el conjunto “taronja” no pudo puntuar en un partido en el que mereció más por el trabajo realizado durante los 90 minutos.

El domingo por la mañana llegó el momento del debut en la presente temporada para el Ontinyent 1931, que visitó al CD Roda. El encuentro arrancó con buena intensidad para los de Rubén Sanz, pero en el minuto 7 se les puso el partido cuesta arriba. El Roda ejecutó una falta lateral muy alejada hacia el segundo palo para que un jugador gualdinegro asistiera de cabeza al setabense Bryan Albert, que abrió el marcador (1-0). El Roda siguió merodeando el área y el Ontinyent 1931 intentó salir a la contra mediante Truji, sin éxito. Superada la media hora de juego, el Ontinyent 1931 dispuso de la mejor ocasión para devolver las tablas al marcador. Juanan fue objeto de falta dentro del área, señalando penalti el colegiado. El propio Juanan lanzó desde los 11 metros, pero el guardameta adivinó sus intenciones para negarle el gol. En el tramo final del primer acto, Truji disparó desde la frontal sin éxito. Sin más movimientos en el marcador, marcharon al descanso.

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Tras el paso por los vestuarios, los “blanc-i-negres” sumaron una nueva ocasión clara con un disparo de Roz a quemarropa que el portero paró. A los tres minutos llegó el segundo tanto de los gualdinegros, mediante Marc Pitarch (2-0). Los locales intentaron ampliar la ventaja, pero los de Rubén Sanz resistieron y respondieron con un buen remate de Nacho Pla. Carlos Mas también tuvo su ocasión en los últimos minutos del partido. El Ontinyent 1931 recortó distancias en el marcador con el gol en propia del Roda (2-1). Finalmente, los de la capital de la Vall d’Albaida no pudieron sumar en un partido en el que tuvieron ocasiones, pero les penalizó la falta de acierto.