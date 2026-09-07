Convocada la undécima edición del Maratón de Fotografía Joven de Bocairent

La Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud de Bocairent, a través del Centro de Información Juvenil, ha convocado una nueva edición del Maratón de Fotografía Joven. Este año será la número once y tendrá lugar el próximo sábado, 12 de septiembre. Este día cualquier fotógrafo o fotógrafa que tenga entre 16 y 35 años podrá inscribirse de 9.30 a 10.30 horas en el Museo Municipal Antonio Ferri, situado en la calle Mossén Hilari.

A las 10.30 horas, se sorteará el tema y, a continuación, las persones participantes tendrán que recorrer el municipio buscando las mejores instantáneas relacionadas temáticamente con la referencia sorteada. De 12.30 a 14.00 horas, podrán hacer entrega de las tres fotografías con las que participarán en la convocatoria.

Posteriormente, un jurado seleccionará los dos premios previstos en las bases: un primer galardón dotado con 150 euros y un segundo valorado en 75 euros. Además, se organizará una exposición con las obras del Maratón de Fotografía Joven, que se inaugurará en el marco de la programación local con motivo del 9 d’Octubre, Día del Pueblo Valenciano.

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Según indica Sergio Gandia, “uno de los ejes del departamento municipal de Juventud es fomentar la creatividad de estas franjas de edad y el Maratón de Fotografía Joven es un buen recurso desde el ámbito artístico”. El concejal de Infancia, Adolescencia y Juventud invita a la participación: “Animamos a los jóvenes de Bocairent y otros municipios a participar; es una oportunidad de redescubrir espacios del pueblo y de mostrar su talento creativo”, afirma.