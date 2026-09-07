Detenido tras amenazar con un cuchillo a unos trabajadores en Xàtiva

Ocurrió el pasado viernes 4 de septiembre, pasadas las tres del mediodía. Un hombre fue arrestado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) tras amenazar con una actitud "muy violenta" a unos trabajadores que estaban realizando una reforma en la calle Santo Tomás del casco antiguo de Xàtiva. Tras ser consultados por Levante-EMV, desde la Policía Nacional han explicado que "todo partió de una discusión que se gestó en una vivienda ocupada. Uno de los residentes salió a la calle y comenzó a romper material de una obra que se está realizando en una casa cercana. Los trabajadores le preguntaron sobre lo que estaba haciendo y se les encaró de forma agresiva, llegando a esgrimir un cuchillo".

El varón -nacido en 1999 y de nacionalidad extranjera- fue detenido por las patrullas movilizadas por un delito de "amenazas y coacciones". Las fuentes consultadas apuntan que "su actitud era muy agresiva" y que también estuvo implicado un menor de edad.

Cabe recordar que el pasado 24 de agosto, también hubo un arrestado en la misma zona tras una pelea multitudinaria, denunciado por los mismos vecinos.

Incidentes del sábado

Y la situación también se complicó el sábado 5 de septiembre en la misma zona. Desde la Policía Local de Xàtiva han confirmado que respondieron a tres requerimientos de los vecinos a las 8:15, 10:30 y 11:32 horas. Las fuentes consultadas explican que se registró "una pelea y posterior agresión en vía pública" y que los agentes de la Policía Local, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), "intervinieron durante la mañana tras recibir varios avisos relacionados con un enfrentamiento entre varias personas en la vía pública".

Así, en una primera intervención, los agentes localizaron a tres personas manteniendo una discusión acalorada. Tras identificar a los implicados y realizar las comprobaciones oportunas, uno de ellos manifestó que había entregado su teléfono móvil como garantía a otra persona a cambio de una sustancia que supuestamente había adquirido como estupefaciente. Según su versión, "posteriormente comprobó que la sustancia no se correspondía con lo acordado y reclamó la devolución del teléfono. La otra persona implicada negó los hechos".

Posteriormente, los agentes fueron requeridos nuevamente en el mismo lugar al producirse una agresión entre algunas de las personas anteriormente identificadas. A su llegada, localizaron a uno de los implicados con una herida sangrante en la ceja. El afectado manifestó haber sido agredido durante una nueva discusión. Los agentes separaron a las partes, recabaron información de los presentes y restablecieron la normalidad. La persona lesionada fue trasladada por el CNP a un centro sanitario para recibir asistencia y obtener el correspondiente parte facultativo. En función de la valoración médica y de las diligencias practicadas, podrían derivarse las actuaciones que correspondan por un posible delito de lesiones.

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Finalmente, a las 11:32 horas, se recibió un nuevo aviso del Centro de Emergencias 112 alertando de una supuesta agresión entre dos varones en la misma zona. Una patrulla de la Policía Local acudió junto con efectivos del CNP, sin localizar ninguna agresión en curso. Tras realizar labores de vigilancia en el lugar y calles adyacentes, no se observaron nuevas incidencias y el servicio quedó finalizado.