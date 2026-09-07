Detenido por pasearse con dos cuchillos y actitud amenazante por Ontinyent
La Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía han reducido al varón, de unos 40 años, tras recibir múltiples llamadas de alerta por parte de los vecinos de la zona
Una estampa que, seguramente, los viandantes que estaban paseando por la Avenida Ramón y Cajal de Ontinyent hoy al mediodía no olvidarán. Agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han detenido hoy en la capital de la Vall d'Albaida a un individuo que iba corriendo descalzo por una de las principales vías de tránsito de la ciudad, portaba dos cuchillos en las manos y seguía un comportamiento que ha generado cierta alarma entre los vecinos, según los testimonios recopilados. De hecho, fuentes oficiales exponen que algunos de los pobladores que residen en bloques de viviendas de la zona han llegado a llamar al 112 para alertar sobre lo que estaba sucediendo.
A su vez, las mismas fuentes confirman que los agentes movilizados "han podido reducir y detener" al individuo. Se trata de un vecino de la localidad, que cuenta con unos 40 años de edad y "podría tener problemas de adicciones o sufrir otras circunstancias personales perjudiciales". También se ha movilizado a servicios sanitarios para tratarlo sobre el terreno.
Incidente en Xàtiva
Cabe recordar que el pasado viernes también se registró un incidente similar en Xàtiva, cuando un hombre amenazó a los trabajadores de una obra con un cuchillo y fue detenido por efectivos de la Policía Nacional.
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