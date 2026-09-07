El Olímpic empata contra el Gandia en el inicio de liga

El CD Olímpic ha comenzado la temporada en el grupo Sur de la Lliga Comunitat con un empate a dos ante el CF Gandia en La Murta. El equipo dirigido por Álex Redondo se adelantó por dos veces con goles de Sergio García, mientras que el conjunto visitante consiguió igualar el marcador durante la segunda parte.

El Olímpic se puso por delante en el minuto 33 con el primer tanto de Sergio García y llegó al descanso con ventaja por 1-0. Nada más comenzar la segunda mitad, en el minuto 46, el propio García consiguió su segundo gol y situó el 2-0. El Gandia redujo diferencias por medio de Marc Escrivá en el minuto 60 y Miguel Blasco estableció el definitivo 2-2 en el 72.

Álex Redondo diferenció dos fases en el encuentro. Sobre la primera parte, el entrenador aseguró que hubo «un dominio total por nuestra parte, a nivel de posesión de balón y de generación de ocasiones». Según explicó, el Gandia únicamente dispuso de una transición durante esos primeros 45 minutos y el Olímpic pudo haber llegado al descanso «con más goles de diferencia». El técnico señaló que el objetivo tras el descanso era buscar un segundo tanto que permitiera aumentar la ventaja. Ese gol llegó inmediatamente, pero posteriormente cambió el desarrollo del encuentro. «Perdimos el control del balón, el Gandia fue superior por dentro y el partido se rompió. Hubo muchas transiciones y ya no había control», explicó Redondo. El entrenador añadió que el Olímpic también dispuso de ocasiones en la segunda mitad que no consiguió materializar.

Redondo destacó también a Sergio García, autor de los dos tantos locales: «Estamos contentos con el rendimiento de García. Sabemos el tipo de jugador que es, que tiene llegada y que tiene gol». El entrenador resaltó igualmente su aportación al equipo tanto en el apartado defensivo como en el ofensivo.

El Olímpic realizó seis sustituciones. Raúl Mollá entró por Hugo Flores al descanso; en el minuto 65 se incorporaron Carles Vidal, Jaime Mora y Jean Carlos por Sergi Aparicio, Marc Grau y Víctor Atienza, respectivamente; y en el 83 entraron Santi Villanueva y Yeray Pastor en sustitución de Lucho y Sergio García. El árbitro mostró dos tarjetas amarillas a cada equipo. En el Olímpic fueron amonestados Hugo Flores, en el minuto 36, y Jaime Mora, en el 69. Por parte del Gandia vieron la amarilla Óscar Bertó, en el minuto 31, y Hugo Orihuel, ya en el 90+1.

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Tras la primera jornada, Redondo ha señalado que hay «muchas cosas que rectificar esta semana» y pidió no extraer conclusiones todavía de la competición. «Todos los partidos son muy disputados, la diferencia es mínima, son detalles y es lo que tenemos que cuidar», afirmó el entrenador, que marcó como objetivo «dar valor a lo que hicimos bien» y «seguir creciendo».