Ontinyent contará con Ismael Serrano, Pepe Viyuela, Antonio Molero y Capella de Ministrers en la programación cultural municipal de otoño

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado su programación cultural municipal para el otoño, una temporada que incluirá trece espectáculos de teatro, música, danza, circo, títeres y otras propuestas durante lo que resta de año. Entre los nombres más destacados de la temporada se encuentran el cantautor Ismael Serrano; los actores Pepe Viyuela y Antonio Molero; la formación de música antigua Capella de Ministrers; o el acróbata Wilbur, exartista del Cirque du Soleil.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha destacado que se trata de una programación “de calidad, equilibrada y pensada para todos los gustos y para todos los públicos, que combina diferentes disciplinas y formatos". “Tenemos teatro, música, danza, circo y títeres, con propuestas familiares, escolares y para público adulto”, ha señalado. Borrell ha puesto en valor "especialmente la diversidad de la propuesta y la presencia de grandes nombres de la escena". Borrell ha remarcado también "la importancia que Ontinyent continúe formando parte de los circuitos de programación cultural como el Circuito Cultural Valenciano y el programa estatal Platea, que nos permiten ofrecer espectáculos de primer nivel y facilitar el acceso a una cultura diversa y de calidad”.

La temporada arrancará el domingo 20 de septiembre en la Sala Gomis con Garfio y el legado de Peter Pan, una propuesta de JM Gestión Teatral dirigida al público familiar a partir de 4 años. El espectáculo revisita el universo de Peter Pan desde una mirada diferente, con magia, humor y fantasía. El primer gran nombre de la temporada llegará el viernes 25 de septiembre al Teatro Echegaray con Ismael Serrano y su Gira acústica: guitarra y voz. El cantautor madrileño ofrecerá a las 20.00 horas un concierto de 110 minutos en un formato íntimo en que la voz y la guitarra serán las protagonistas, quedando a la venta las últimas entradas.

El domingo 4 de octubre coincidirán dos propuestas de características muy diferentes. El Parque Juan Carlos Ferrero acogerá La Vida Toroidal, de la compañía De Calle, un espectáculo gratuito de circo para todos los públicos; y esa misma jornada el Teatro Echegaray acogerá El barbero de Picasso, una producción del Teatro Español y Amor al Teatro protagonizada por los conocidos actores Pepe Viyuela y Antonio Molero. Dirigida por Chiqui Carabante, la comedia recrea la relación de amistad entre Pablo Picasso y su barbero, Eugenio Arias, durante el exilio en Francia.

La programación continuará el jueves 8 de octubre con Amores e Canción, el concierto con que Capella de Ministrers rendirá homenaje al rey Jaume I; y la celebración del 9 d'Octubre continuará el viernes con una propuesta de danza contemporánea en la plaza de la Concepción. El viernes 16 de octubre será el turno de Cactus Teatro con Corros de canciones y miseria, una propuesta que combina teatro, música y canciones tradicionales para recuperar las historias de las mujeres de la posguerra.

La danza volverá a ser protagonista el domingo 1 de noviembre con Dominare, la nueva propuesta de la Compañía Fresa. La 41.ª Muestra Internacional de Títeres de la Vall d'Albaida también tendrá presencia en la programación municipal con dos propuestas el viernes 6 de noviembre; y viernes 27 de noviembre, el Teatro Echegaray acogerá Postales, de L'Horta Teatro, una comedia documental en valenciano que recorre con humor e ironía la evolución del turismo desde los años sesenta hasta la actualidad.

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La música volverá a protagonizar la programación el viernes 4 de diciembre con el concierto de jazz y cine de Babalú Band, y el epílogo en esta programación será el 3 de enero con con Víctor Ortiz, conocido artísticamente como Wilbur, es exacròbata del Cirque du Soleil y campeón de España de acrosport. Su propuesta, está dirigida a todos los públicos y ha tenido una destacada trayectoria en teatros y festivales de todo el Estado.